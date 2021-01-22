家住海邊！「烏魚子」當零食吃到膩 網喊：幫你分擔痛苦

炫耀文無誤！近日一名網友分享住海邊常吃的「零食」，甚至感嘆其實已經吃到膩了，照片在網上曝光，引來大批網友投射羨慕眼光，甚至有人歪樓表示「我住台中，可以拿太陽餅跟你換」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文並附上一張照片，只見盤子內擺放厚切烏魚子，數量少說也有20幾片，原以為這是一道菜品，怎知原PO卻說「住海邊的零食真的好無趣，每天吃、每天吃」。

貼文一出，引來千名網友按讚留言，「吃膩了嗎？拿來我幫你吃掉」、「這種痛苦我來幫你分擔」、「中間帶血管，版主內行人，這種的超回甘超好吃」、「小心中風，為了你健康著想 ，我可以幫你處理那些烏魚子」、「男友的爺爺奶奶家也是在海邊，我打開冰箱直接嚇到，全部都是手工曬的野生烏魚子」、「今年烏魚子大產，住海邊真的很常吃到」。

值得注意的是，烏魚子膽固醇高，吃多了可能讓膽固醇飆高，壞膽固醇對身體危害是日積月累，血管塞住問題就大，高血脂症患者一定要適量食用，此外尿酸過高、有痛風問題的人，若吃多了烏魚子、螃蟹膏等高普林食物，也會誘發痛風發作，不可不慎。