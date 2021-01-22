吃拉麵加點白飯會很奇怪？老饕「1原因」大讚：根本標配

日式拉麵深受國人喜愛，湯頭從清淡到濃厚都有，搭配嚼勁麵條與叉燒，讓人一吃就愛上。不過，有網友好奇「大家吃拉麵會加點白飯嗎」，問題曝光掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，看了知名youtuber千千的影片，發現她吃拉麵會加點一碗白飯，並在最後加進去湯裡，看起來好吃又滿足，可是這樣點會不會被店員或客人笑，有人這樣吃過嗎？

貼文一出，老饕留言回應點出白飯關鍵用意「平衡偏鹹的湯頭並增加飽足感」，「我上次吃拉麵，結果店員跟我說飯沒了，害我超失望」、「日本人本來就會點澱粉當附餐，而且這樣吃比較容易飽」、「點飯這樣吃是不少店家推薦的標配」、「加飯吃超爽，飽足感立刻升級」、「拉麵湯頭鹹配飯吃剛好」、「上次看朋友這樣吃，結果一試就回不去了」。