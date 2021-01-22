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他在巧克力上畫出表情符號 網友跪求：廠商快出一定大賣

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。圖擷取自twitter
一位日本網友突發奇想，將表情符號與巧克力糖球做結合，引起許多網友關注。圖擷取自twitter

現在社交媒體發達，臉書Messenger或LINE等軟體，成為現代人傳遞訊息的主要途徑。而在傳訊時，很多人都會使用「表情符號」穿插，讓對話變得更加生動。最近就有日本網友，以這些表情符號的造型製作點心，獲得網友的好評。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「まんなたぬき」最近在網路上，分享她做的「表情符號巧克力球」。從他分享的照片，可以看到一顆顆色彩繽紛的巧克力糖，分別被畫成了笑臉、哭哭臉、生氣臉、愛心臉等等常用的表情符號，還原度相當高。

まんなたぬき表示，有次他買太多巧克力球，突然發覺這些點心，和平常手機傳訊息時的巧克力球頗為神似，因此開始嘗試在上面畫出眼睛嘴巴。沒想到結合了「誰都吃過的彩色巧克力球」與「誰都看過的表情符號」兩者的照片PO出後，意外引起許多網友的回響。

網友們紛紛表示「完全沒想到能這樣玩，太厲害了」、「超可愛的」、「廠商也來參考一下一定大賣」、「最近很流行的哭哭臉跟我很喜歡的愛心臉都有耶」、「要我在這些巧克力球上畫一定會弄得粉碎」、「感覺吃掉了反而可惜啊」、「好像有幾個很可怕的混在裡面」。

巧克力 日本

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