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《天竺鼠車車》太夯！女兒狂喊「PUI PUI」 家長反應讓師驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》爆紅，療癒風格讓無數大人小孩都身陷其中。圖擷自《天竺鼠車車》官方推特
日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》爆紅，療癒風格讓無數大人小孩都身陷其中。圖擷自《天竺鼠車車》官方推特

繼《鬼滅之刃》掀起熱潮後，日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台日兩地爆紅，療癒風格讓無數大人小孩都身陷其中。近日一名幼教老師PO文表示，拿天竺鼠車車當跟小朋友聊天的話題，一起「PUI來PUI去」，沒想到卻接到家長來電，原以為引起反感，結果家長竟然反過頭來感謝她。

原PO在臉書《靠北幼稚園》發文提到，最近天竺鼠車車爆紅，所以就拿來當成和小朋友聊天的共同話題，有時候會「PUI來PUI去」一起互動，但前幾天卻接到一名小朋友媽媽的來電，指名要找原PO談談。

同事告訴原PO「對方媽媽語氣有點嚴肅，還說為什麼要放老鼠卡通給她女兒看，講話還在一直餔餔叫」，原PO接電話後，媽媽說「我是想問妳那個動畫叫什麼名字，因為我女兒一直跟我說什麼鼠鼠卡通，要我拿平板拿給她看，我跟我先生以為是米老鼠，我女兒一直說不是，然後一直餔餔叫」。

聽完對方問題後，原PO回應「那個叫天竺鼠車車，因為裡面的天竺鼠會一直PUI~PUI~」。事後媽媽一直向老師道謝，讓原PO直呼「天竺鼠車車意外變成我跟家長的話題，真的太意外了！」

文章曝光後，網友紛紛留言「很可愛的卡通，昨天才剛看過，女兒問了一堆為什麼」、「天竺鼠車車才是霸者」、「爸爸決定也要來追了」、「我也想跟老師聊車車，嗚嗚」、「我也要來跟一下流行，還沒看過這個」。

天竺鼠車車 動畫

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