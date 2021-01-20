唐吉「訶」德怎麼唸？原來一堆人唸錯 網驚：查很久才知道

日本「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日正式開幕，引起大批民眾前往朝聖，排隊至半夜仍不停歇。不過，有不少民眾將店名中的「訶（ㄏㄜ）」讀作「軻（ㄎㄜ）」，一名網友就在網上發文曝光正確讀音，引起許多網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，唐吉訶德的西班牙語寫作「Don Quijote」，其中「j」的發音應是英文「h」的音，因此應該讀作唐吉「訶（ㄏㄜ）」德，但看新聞都念唐吉「軻（ㄎㄜ）」德，讓他忍不住好奇「到底是念唐吉『訶』德還是唐吉『軻』德？」

貼文曝光後引起網友討論，有人就留言表示，「應該是『喝』，但常被唸『柯』」、「老師以前念『科』」、「以前都念唐吉『柯』德，直到打注音『ㄎㄜ』看不到訶，再查了很久的字典才發現是念唐吉訶（ㄏㄜ）德」、「西班牙語是唸『喝』啊」。

事實上，唐吉訶德官網清楚寫著唐吉「訶」德，另根據教育部國語辭典簡編本解釋，「訶」字讀音通「呵（ㄏㄜ）」。