買不到暖暖包別怕！窗戶貼氣泡紙瞬間暖爆 網驚艷：換它缺貨

近來寒流接力來襲，讓許多民眾冷到怕了，紛紛搶購保暖商品導致全台大缺貨。而女星余皓然日前在《一袋女王》節目中分享取暖妙招，只要將「氣泡紙」貼在窗戶上就能隔絕冷空氣，貼完家中溫度迅速升高5度，節目播出後，就有一名網友跟著嘗試，沒想到效果絕佳。

一名男網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，聽了藝人的保暖小撇步教學，於是便效法把家裡所有的窗戶、落地窗貼滿氣泡紙，原PO透露在窗面上噴點水就會黏住了，「真的感覺不出來外面到底有多冷了，整間溫暖起來根本不用開暖爐」。

貼文曝光後，引起網友討論，網友們紛紛留言表示，「氣泡紙又要缺貨了」、「暖暖包之後，下一波就是氣泡紙之亂了」、「其實這個原理就和填發泡劑保暖隔熱是一樣的道理，是真的能夠有效讓屋內比較不冷」。

另外，也有網友歪樓表示，「鄰居發現隔壁都打馬賽克」、「暖暖包算什麼，身體包一圈氣泡紙就夠了」、「好想捏爆它們喔」、「我想知道如果我捏爆它們，還有驅寒的效果嗎？」