準備年菜忙翻天！全場推「不敗料理」：隨便煮都好吃

農曆春節即將到來，對許多人來說準備年菜耗時費力，因此美味又方便的料理成為烹飪首選。就有網友發文詢問，如果讓你選一道菜當年夜飯，誰能從中脫穎而出，問題曝光後，老饕紛紛獻上私藏料理。

原PO在PTT發文表示，今年圍爐媽媽說要罷工，於是決議讓每個人想一道菜，可以買現成或一起料理，「但我是美食品味極差的人，從領紅包變發紅包也沒有認真在吃，印象中只記得會有烏魚子，佛跳牆這我比較不懂，跪求鄉民們來點靈感」。

貼文一出，網友們留言回應，「蒸魚，年年有餘」、「平常捨不得吃的高級海鮮，像鮑魚、龍蝦、海參」、「獅子頭，超下飯的」、「紹興醉雞超簡單，但又看起來很強」、「筍乾焢肉，吃起來超爽」、「過年必備的鰻魚油飯」。

但「火鍋」獲得最多人推薦，「火鍋是最簡單的，隨便煮就很好吃了」、「火鍋最快，自己買原料煮兩壺高湯，買電磁爐鍋跟各自愛吃的料，好吃又暖身」、「火鍋沒有之一」、「我們家人少，2個人外帶羊肉爐加自己喜歡的蔬菜、火鍋料跟肉片，多人的話可以吃酸菜白肉鍋」、「唯一支持火鍋」。