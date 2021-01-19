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冬天喝溫珍奶很幸福 網推「再加一物」超搭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前在網路上分享自己冬天最愛喝溫的珍珠奶茶，引起許多人的共鳴。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片 報系資料照
一名女網友日前在網路上分享自己冬天最愛喝溫的珍珠奶茶，引起許多人的共鳴。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片 報系資料照

台灣人愛喝手搖飲料，因此近年越來越多手搖飲料店品牌出現，時常掀起一陣討論，不過說到台灣知名手搖飲非「珍珠奶茶」莫屬。珍珠奶茶不但受到國人喜愛，更是在國際間掀起珍奶風，十分受歡迎。日前一名網友在網路上以標題「喜歡溫的珍奶嗎」發文討論大家是否喜歡溫的珍珠奶茶，此文一出，吸引許多網友留言分享自己的喜好。

一名女網友近日在PTT女孩板上發文分享在微冷的天氣，喝溫的珍奶非常的幸福，並透露「我以前都點去冰，但我發現冬天喝溫的也棒棒的，好甜好爽」，分享完後詢問其他網友們是否也喜歡喝溫的珍珠奶茶。

許多網友在文章下方紛紛留言，「薑汁珍奶，讚讚」、「冬天都喝溫的」、「冬天喝溫熱飲會有幸福感」、「要喝熱的巧克力珍珠牛奶」、「冬天一定喝溫熱的」、「比較喜歡溫溫的豆漿」、「天氣冷都喝熱的」。

除此之外，部分網友大力推薦在飲料裡必加「芋圓」，「對了，小芋圓也讚讚喔」、「小芋圓100分」、「小芋圓超讚」、「才剛買歇腳亭的珍奶配便當，然後他們家小芋圓也很讚」、「小芋圓可以喝清原」、「喜歡涼水的小芋圓」。

珍奶 珍珠奶茶 手搖飲料 台灣人

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