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作法？整排大白菜被石頭「鎮壓」 菜農吐智慧妙用

聯合新聞網 / 綜合報導
菜園內整排大白菜被石頭「鎮壓」，讓人好奇有何效用？圖擷自爆廢公社公開版
菜園內整排大白菜被石頭「鎮壓」，讓人好奇有何效用？圖擷自爆廢公社公開版

在鄉間種田種菜自給自足是相當愜意的生活方式，但種菜技巧是需要仰賴長足經驗積累而來，常有許多讓人直呼看不懂的「小撇步」，背後卻有大大功用。近來，有一位網友在菜園發現整排大白菜被石頭刻意「壓」住葉面，讓他不禁好奇「有人知道為什麼要放石頭在上面嗎？」答案揭曉後，意外讓人直呼「果然有智慧！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片，只見菜園內種植許多大白菜，但卻都被一塊塊石頭刻意「壓住」了，看起來似乎是在破壞菜園，於是他好奇發問「有人知道，為什麼要放石頭在上面嗎？」

照片曝光後，引起許多網友討論，有人就猜測「怕菜飛走」、「不讓它長太高」、「防止菜心凍傷吧～」、「它把雙手抬起來放頭頂擋雨啊」。

就有一名網友在臉書社團「種菜人」PO文揭曉答案，「今天終於碰到阿伯，問他大白菜為什麼要放石頭壓住，他說主要是讓大白菜包起來，因為之前都不包開開的，太陽一出來就軟掉躺平，其次是不讓水積在菜心」。

網友們得知正確答案後，紛紛留言大讚，「謝謝，長知識！」、「真有智慧」、「我也學到了，感謝喔！」、「原來如此，又學了一招」。

爆廢公社

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