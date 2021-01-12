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寒流連3波！她一天不洗澡被嫌髒 網安慰：冬天開始我再也沒洗

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友抱怨，在這冷到不行的冬天，只因為難得休假一天不想洗澡就被嫌髒，讓氣得火冒三丈。圖片來源／ingimage
一名女網友抱怨，在這冷到不行的冬天，只因為難得休假一天不想洗澡就被嫌髒，讓氣得火冒三丈。圖片來源／ingimage

半個月內連續3波寒流堪稱史無前例！許多民眾都冷到「凍未條」了，但下班回到家面對脫光洗澡的每日程序卻又相當無奈，一名女網友就坦言，這幾天冷到不行，卻因為難得一天休假不想洗澡就被嫌髒，讓她氣得火冒三丈。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文表示，在這冷到不行的天氣，待在家沒出門的，還有勇氣面對浴室，「沒出門不洗澡錯了嗎？一天沒洗澡就嫌人家髒，你才髒，你全家都髒啦！」原PO怒氣衝天，忍不住大罵「難得一天休假日不想洗澡錯了嗎？我知道還是很多人會洗澡，但我就唯獨這麼一天耶！」

貼文一出，立刻釣出許多同行網友狂喊「沒洗+1」，有人就留言表示「我如果不出門，也是不洗澡，太冷了！」、「自從冬天開始，我就不再洗澡了」、「想洗就洗，我沒出門很冷就不洗，懶的洗也不洗」。

也有網友大方分享防寒絕招，「我是要洗頭時會洗澡，沒洗頭就直接上半身不洗」、「為了洗澡，我放了一台小暖爐」、「我記得小時候阿嬤會說冬天太冷不用洗澡，但是還是會燒桶熱水幫我們小孩洗重點部位跟手腳」、「香水很好用」。

爆怨公社 寒流

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