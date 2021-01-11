日下暴雪奇景超多！房被雪埋挖洞成冰箱 開水龍頭急凍冰柱

強烈寒流席捲東亞，除台灣氣溫急凍外，日本也降下暴雪，有網友住家被大雪掩埋，打開窗可見有三分之二被埋著，他突發奇想在積雪上挖洞，製作「天然冰箱」，大雪也讓汽車被掩埋，車主還得手動挖開雪團才能看見車尾，也有車庫天花板結滿冰柱，車身更是鋪滿冰霜，相當壯觀。

近日日本降下暴雪，不少網友在Twitter發文分享雪中奇景，有網友受困大雪在家，打開窗戶發現窗外有三分之二被大雪掩埋，等於房子幾乎被大雪覆蓋，他直呼「拉開窗簾還以為世界末日」。

日本降下暴雪，窗外形成一片雪壁。圖／取自 推特

該網友突發奇想，將窗戶打開後再雪牆上挖了兩個大洞，放入數瓶啤酒，親手製作「天然冰箱」，他表示「在這種情況下能享受的人就贏了」。創意的做法吸引許多網友按讚，直呼「這想法太天才了」。

此外根據日媒報導，還有不少網友貼出雪中奇景，如住家前多了一坨大雪球，挖開一看發現是汽車被積雪覆蓋；為了避免水管結冰，網友將水龍頭打開流水，想不到整支水柱直接結冰；垃圾桶上結滿冰柱；廣場上的恐龍身上蓋滿積雪，神似回到冰河時期。

還有海浪打上欄杆後，因氣溫太低竟直接在欄杆上結滿冰柱；冷氣結滿冰霜，放在戶外的拉拉熊娃娃都變成雪白臉；車庫內的汽車鋪滿冰霜，天花板上都是一根根的冰柱等奇景。

日本降下暴雪，網友紛紛上網分享雪中奇景。圖／取自 推特

網友家中水龍頭變冰柱。圖／取自 推特

日本降下暴雪，網友紛紛上網分享雪中奇景。圖／取自 推特

大雪把汽車整個掩埋。圖／取自 推特

日本降下暴雪，網友紛紛上網分享雪中奇景。圖／取自 推特

日本降下暴雪，網友紛紛上網分享雪中奇景。圖／取自 推特

日本降下暴雪，網友紛紛上網分享雪中奇景。圖／取自 推特