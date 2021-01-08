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台灣哪種水果無法被超越？ 網一面倒推「這個」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網上詢問什麼台灣水果堪稱世界第一。示意圖／ingimage
一名網友在網上詢問什麼台灣水果堪稱世界第一。示意圖／ingimage

台灣位於亞熱帶，四季溫暖潮濕，種出來的水果既飽滿又美味，有「水果王國」的美譽，十分受歡迎。一名網友日前在網路上發文詢問「到底有什麼台灣水果可以稱得上世界第一呢？」，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT上發文表示，「台灣的水果普遍來講也真的是很好吃，但是要論世界第一好吃的話，我好像想不出哪種水果可以穩居寶座」。原PO舉例，蘋果最好吃的應該是日本。日本的草莓、橘子和台灣都不相上下。葡萄應該比不過麝香葡萄。相比之下，台灣水果也沒比日本的好吃。

原PO還覺得，「要說香蕉代表台灣的話，香蕉其實吃起來也不會比菲律賓那些的好吃，到底有什麼台灣水果可以稱得上世界第一呢？應該拿來把名號打響才對」。

文章一出後，大部分網友都認定芒果堪稱台灣第一，「芒果，夭壽好吃」、「芒果，連日本人都愛」、「芒果，其他國家完全比不上」、「台灣愛文芒果的香氣太好辨識了」、「上次帶芒果給日本大哥在火車上吃，他一直說うまい（好吃）」、「玉井的愛文芒果」、「很多外國人喜歡台灣的芒果」、「芒果吧，我沒在其他國家吃過更好吃的」。

除芒果外，釋迦、鳳梨和芭樂都有許多人推薦，「鳳梨」、「芒果跟鳳梨。叔叔帶這兩種到日本，日本人只會說好吃」、「認真說的話是鳳梨」、「嚴格說起來，鳳梨釋迦這玩意還是台灣混出來的」、「鳳梨、釋迦、軟芭樂」、「釋迦真有夠好吃」、「芒果、西瓜、鳳梨超級讚」。

日本 芒果 PTT 鳳梨

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