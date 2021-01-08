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鹹酥雞攤的地獄食材？網友點名「3品項」：家人都不敢吃

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「炸物攤最不受歡迎的食材是什麼」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影
網友好奇「炸物攤最不受歡迎的食材是什麼」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影

鹽酥雞可說是國民小吃，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋的香氣令人食指大動。對此，一名網友好奇發問「炸物攤最不受歡迎的食材是什麼」，問題曝光掀起一陣熱議。

原PO在臉書社團爆廢公社公開版」發文表示，每次大家都是問炸物攤必點或推薦的東西，於是他想換個方式問，「廢友們你們鹹酥雞不喜歡夾的食物是什麼呢？」

貼文一出，網友們留言回應，「豆腐和豆乾，炸完超乾的」、「百頁和芋條，完全不吃」、「魚板跟百頁豆腐」、「米血，有時候跟你硬碰硬」、「肉串加蔥的那種，不是好吃就是難吃又貴」、「鑫鑫腸、內臟類、蘿蔔糕」。

其中，雞屁股、芋頭類、青椒被最多人點名，「不敢吃雞屁股」、「不喜歡雞屁股」、「雞屁股，我家沒人敢吃」、「青椒！青椒！青椒！」、「基本上不會買青椒」、「青椒、內臟類、魷魚」、「芋頭籤，只要有芋頭都不要」、「芋餅噁到爆」、「雞屁股、雞脖子、芋頭類，其它還好」。

爆廢公社

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