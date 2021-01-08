寒流發威怎穿最保暖？ 機車族狂推「這一件」：有它就免羽絨

這幾天氣溫狂降，陽明山還下起雪來，超低溫讓許多人根本不想出門，只想窩在家。而一名網友近日在PTT分享外出禦寒穿搭，指出羽絨外套加雨衣，其實就「滿夠的」。貼文一出讓不少網友起共鳴，甚至大推其中的「雨衣」更是無敵。

原PO昨（7）日指出，因為早上太冷，不小心睡太晚，他又趕著送兒子去上學，只好隨手穿件羽絨外套，外面再套件雨衣，結果發現其實滿保暖的。他也詢問眾網友，「最強禦寒陣容是不是羽絨外套加雨衣？」

對此，許多網友表示贊同，「一個保暖，一個擋風」、「羽絨加一件防風雨，真的很夠力」；還有許多人直呼，其實雨衣真的有不錯的禦寒效果，「穿雨衣就不用羽絨外套」、「雨衣真的騎車必備，只要冬天，無論有沒有下雨我都一律穿它騎車」、「年輕人不知道雨衣的厲害」、「輕便雨衣就夠了，只是很容易破」。

也有網友分享其他保暖穿搭，「少了一個刷毛內層」、「穿毛呢（絨毛）大衣配風衣也行」、「皮衣+羽絨」、「潛水衣無敵」。