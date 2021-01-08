牛奶盒上神秘數字是什麼意思？ 答案曝光網友直呼「長知識」

許多人會喝牛奶來補充鈣質，而市面上的牛奶品牌多樣，包裝也不同，有盒裝、瓶裝、家庭號，讓人眼花撩亂。有網友發現盒裝牛奶包裝上有一組疑似年份的神祕數字，他PO網尋求鄉民們幫忙解答，果真有內行人提出正解。

從原PO在《Dcard》貼出一款盒裝牛奶的盒身照片可看到，在中間有一組「2003/1998」的數字，看起來應該是年份，但不知道真正的意思為何，他百思不得其解之下，只好求助網友們的幫忙，「圖片上那個2003/1998是什麼意思啊？有人知道嗎？」

許多人歪樓留言說「擠1998年生的牛，然後2003年才裝罐」、「2003年製造，1998年過期」、「1998年開始飼養，2003年才擠出牛奶的牛隻」、「意思是左邊那隻是2003生的，右邊是1998年生的牛，這樣解釋懂嗎？」、「擠了2003隻牛，有1998隻很痛」、「限量2003瓶，這瓶是1998號」。

有內行網友提出解釋，「2003/1998指的是這規格產品在2003開始上市，這個鮮乳品牌是1998年面市的」，解答曝光也讓其他人直呼長知識，「好酷，這算是冷知識吧」、「我還真的沒注意到上面有這個數字欸」、「有時候看狄卡真的會增加一點知識呢」。