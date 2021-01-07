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用自動對獎APP紙本發票要留嗎？ 內行網友秒解答
現代人提倡環保愛地球，使用電子載具儲存發票，以避免使用太多紙張，不僅能夠保護生態環境也能節省以往儲存紙本的空間。有網友分享日前朋友將紙本發票掃進電子對獎APP中，但卻隨手將發票丟棄，讓原PO疑惑道，「印象中兌獎都要留紙本吧？」
一名網友於《PTT》上發文表示，前陣子看見朋友使用發票自動對獎APP，朋友掃著紙本發票的同時，一邊信誓旦旦的表示APP不僅能自動對獎，獎金也能自動歸戶，更將手邊登錄完成的紙本發票通通丟棄。此舉卻讓原PO感到困惑，「但我印象中都要留紙本啊？我查了好多相關APP，好像大多都說還是要留紙本？如果有不用留紙本可以直接對獎歸戶的請分享一下」，文章發布後引起網友熱烈回應。
網友紛紛留言表示，「要啊，紙本的就不叫電子發票了。電子發票是買完後店家直接存到載具裡」、「要留，中獎時會要再掃一次實體發票才能兌獎」、「只要發票有印出來就要留」、「紙本都要留，掃進APP只是幫助快速對奬」、「紙本不是電子發票，都有實體紙本了何來電子？」
原PO也提到，因本期信用卡帳單金額較高，卻在雲端載具APP中找不到該筆資料，幾經查詢還是沒有結果，讓她感到不知所措。內行網友解答表示，「妳APP找不到的發票可能被存到信用卡裡，沒有存到條碼，若妳信用卡有歸戶可以從財政部的發票網頁查詢看看有沒有進去」。
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