用自動對獎APP紙本發票要留嗎？ 內行網友秒解答

新買的衣物、毛巾、襪子等生活用品上都會有標籤及掛牌，而新買的襪子上除了固定用的縫線外，頭尾兩端也會繫上小銀夾。有網友分享，一直以來都以為小銀夾只是為了固定襪子，但有內行網友解答「真正用途」，令網友直呼「活了40幾年才知道！」

2021-01-06 21:35