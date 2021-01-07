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少這味沒靈魂！她曝燒仙草必備選料 網贊同：其他都邪教

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文指出「脆花生」是一碗燒仙草的靈魂，而這款吃法也引來許多網友贊同。圖擷自爆怨公社
一名女網友PO文指出「脆花生」是一碗燒仙草的靈魂，而這款吃法也引來許多網友贊同。圖擷自爆怨公社

近日全台氣溫驟降，不少人都愛來碗「暖胃」必備的燒仙草，除了美味又能溫暖身心。日前，就有一名女網友PO文指出，沒有「脆花生」的燒仙草等於沒有靈魂，引來不少網友紛紛跳出來表示贊同。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社PO文表示，她吃了一碗沒有加脆花生的燒仙草，讓她忍不住抱怨「我吃了一碗沒有靈魂的燒仙草...」，且先生在幫她選配料時竟選了「蜜芋頭」，讓她超納悶表示，「蜜芋頭可以放豆花放剉冰裡，怎麼可以放在燒仙草裡面？」

原PO打趣地曝光最佳吃法，「燒仙草只能放紅豆綠豆圓類，放其他東西都是唯一死刑！」貼文一出，立刻引來許多贊同原PO的網友留言回應，「硬花生太重要了，沒有寧願不吃，差評！」、「沒錯！硬花生是燒仙草的靈魂！支持死刑！」、「我吃燒仙草超愛吃花生！每次我都把燒仙草丟掉只吃花生！」、「燒仙草一定要有硬花生，沒有硬花生的都是邪教」。

不過，也有其他網友留言分享各自喜歡的吃法，「芋頭放哪都好吃啊～我今天訂燒仙草，還很生氣為什麼有芋圓卻沒有放芋頭？喜歡的可以一次都吃到才棒啊！」、「蜜芋頭很讚欸！脆花生我喜歡另外給然後單吃，不喜歡直接加在裡面，喜歡整碗都是軟Q的口感，不要摻雜硬的！」

爆怨公社 寒流

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