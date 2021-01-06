新襪子上的迷你鋁夾有什麼用？ 解答讓網直呼「真沒想到」

新買的衣物、毛巾、襪子等生活用品上都會有標籤及掛牌，而新買的襪子上除了固定用的縫線外，頭尾兩端也會繫上小銀夾。有網友分享，一直以來都以為小銀夾只是為了固定襪子，但有內行網友解答「真正用途」，令網友直呼「活了40幾年才知道！」

一名網友於《爆怨公社二館》上發文表示，他每當買了新襪子便會苦思，除了固定縫線外，襪子兩端總是存在的迷你鐵夾，V字型的刺鉤設計令他相當困惑，不禁發文求助「迷你銀夾到底是幹嘛用的？」

這個小小的襪子專用包裝材料為鋁製品，可稱為「鋁扣」、「鋁夾」、「襪扣」、「襪夾」等。有內行網友解答，「這是拆線用的」、「把小銀夾掰直，將小銀夾穿過縫線和吊牌之間，並捏著它旋轉數圈，縫線就會自動斷開」、「扭開扣住襪子的尼龍線用的」。真相曝光後讓網友們不禁嘖嘖稱奇，「拆線？襪子我用剪刀弄了30多年」、「一直以為只是固定襪子用的而已」、「原來小銀夾真有用途阿」、「真假！原來我一直誤會它了」、「都快變歷史了，我現在才知道那是拆線用的」。

但也有網友詼諧表示，「當然是暗算你的腳底板的」、「怕穿過的襪子太臭夾去丟掉用的」、「夾粉刺的超好用，包在裡面的還能挑起來，真心不騙」、「烤肉沒夾子就靠它了」、「那個是用來當耳環的」、「買襪子附小烤肉夾」。