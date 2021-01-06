快訊

黑鷹倖存中將／參謀總長沈一鳴死在眼前 曹進平首談當日浩劫

旭富製藥大火列工安重大職災 爆炸起火點找到了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藏壽司的鹽巴怎麼用？一個疑問釣出一串美味升級吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現藏壽司店內提供鹽包，在他好奇詢問之後，挖掘出許多美味升級的創意。 圖擷自「Dcard」
有網友發現藏壽司店內提供鹽包，在他好奇詢問之後，挖掘出許多美味升級的創意。 圖擷自「Dcard」

吃壽司也需要用到鹽巴嗎？有網友去迴轉壽司店用餐時，發現桌上放了一包包的鹽，他疑惑什麼情況會用到？結果釣出一堆美味升級的吃法，意外幫眾人增加了美食知識。

一名網友在網路論壇「Dcard發文，說自己去吃藏壽司時，發現桌上擺著鹽巴，但他看來看去，似乎沒有哪道菜色需要加鹽，讓他相當疑惑，因此好奇詢問：「有人用過藏壽司的鹽巴嗎？」

此問題讓眾網友紛紛貢獻出自己的調味菜單，「我朋友吃壽司都是沾鹽巴，說超好吃」、「好像聽說過，鮪魚跟海膽壽司的正確吃法是加鹽，不是沾醬油」、「手卷海苔打開灑一點在裡面捲起來吃」、「甜蝦跟生蝦上面灑鹽巴，超棒」、「秋刀魚薄撒一層超好吃！」、「最常撒在鯖魚握壽司，炸香菇或是炸竹莢魚撒鹽巴，也超好吃」、「炸蝦手卷+鹽才是人間美味」、「推薦跟抹茶粉混在一起沾炸物吃」。

除了炸物和壽司之外，也有人喜歡幫甜點加鹽，「灑在牛奶口味冰淇淋上，變成海鹽口味超好吃，鹹鹹甜甜的」，有的人則是因為餐點不夠鹹而加，「薯條啊，藏壽司薯條沒有加鹽巴要自己加」、「蒸蛋啊！沒味道」。

還有較內行的網友解釋鹽巴加在生魚片上的用處，「比起醬油，更容易吃到魚本身的味道」、「沾生魚片，想吃食物本身的鮮度，可以這樣測試」、「白肉魚那種的最適合灑」。

此文也釣出藏壽司員工回覆「正確解答」，「基本上就是拿來撒炸物的」，並有熟悉日本飲食習慣的網友附和，「在日本100%是沾天婦羅」、「日本炸物（天ぷら）吃法都是沾鹽巴，或加入天つゆ的湯汁來增加鹹味」。

Dcard 藏壽司

延伸閱讀

女網友吃壽司手滑「被吸入回收孔」 iPhone瞬間隨餐盤冒險

哪種生魚片入口最清甜滑順？ 網大推「這種魚超Ｑ彈」

她問去爭鮮都點什麼 前員工推「鮭魚壽司」CP值高

預算100元吃爭鮮要怎麼點才划算？ 內行網友曝1招：吃超飽

相關新聞

藏壽司的鹽巴怎麼用？一個疑問釣出一串美味升級吃法

吃壽司也需要用到鹽巴嗎？有網友去迴轉壽司店用餐時，發現桌上放了一包包的鹽，他疑惑什麼情況會用到？結果釣出一堆美味升級的吃法，意外幫眾人增加了美食知識。

台語在國外很好用？ 網曝暗黑邏輯：當眾講方言等於講壞話

台灣人除了以中文作為溝通語言之外，許多台灣人也會利用「台語」（閩南語）、客語溝通，而在台灣各地就有不同的使用習慣。近日就有一名網友發文表示，她發現台語在國外相當好用，引起許多網友留言討論。

超酷「封印口罩」！網友出門戴口罩 一看傻眼笑翻網友

由於國際新冠肺炎確診病例有增無減，台灣自疫情持續以來，大量的境外移入病例更是令人民人心惶惶，中央疫情指揮中心也持續提醒國人配戴口罩。日前一位女網友在網路上發文分享，自己因口罩鬧出一段小插曲。

創業新選擇！內行人曝「開早午餐店」利潤超高、最安全

近年來許多人都習慣在假日睡到自然醒，起床的第一餐不是吃早餐，而直接吃「早午餐」。對此，便有一名網友分享自家巷子最近新開了三、四間的早午餐店，讓他不禁好奇「有沒有這麼好賣？」

「這類型」福袋被指最地雷 網點頭：幹嘛花錢買別人垃圾

再過一個月就是農曆春節，許多百貨、超商紛紛推出新年福袋，並祭出豪華大獎來刺激買氣。對此，一名女網友好奇詢問「大家會去買福袋嗎」，並曝光自己認為最雷的福袋，貼文掀起眾人熱烈討論。

女網友吃壽司手滑「被吸入回收孔」 iPhone瞬間隨餐盤冒險

一名女網友發文表示，日前吃藏壽司時自己的手機不小心掉入餐盤回收孔中，沒想到因此讓她發現餐盤回收孔中的秘密。此貼文一出，立刻引起網友前來留言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。