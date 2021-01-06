藏壽司的鹽巴怎麼用？一個疑問釣出一串美味升級吃法

吃壽司也需要用到鹽巴嗎？有網友去迴轉壽司店用餐時，發現桌上放了一包包的鹽，他疑惑什麼情況會用到？結果釣出一堆美味升級的吃法，意外幫眾人增加了美食知識。

一名網友在網路論壇「Dcard」發文，說自己去吃藏壽司時，發現桌上擺著鹽巴，但他看來看去，似乎沒有哪道菜色需要加鹽，讓他相當疑惑，因此好奇詢問：「有人用過藏壽司的鹽巴嗎？」

此問題讓眾網友紛紛貢獻出自己的調味菜單，「我朋友吃壽司都是沾鹽巴，說超好吃」、「好像聽說過，鮪魚跟海膽壽司的正確吃法是加鹽，不是沾醬油」、「手卷海苔打開灑一點在裡面捲起來吃」、「甜蝦跟生蝦上面灑鹽巴，超棒」、「秋刀魚薄撒一層超好吃！」、「最常撒在鯖魚握壽司，炸香菇或是炸竹莢魚撒鹽巴，也超好吃」、「炸蝦手卷+鹽才是人間美味」、「推薦跟抹茶粉混在一起沾炸物吃」。

除了炸物和壽司之外，也有人喜歡幫甜點加鹽，「灑在牛奶口味冰淇淋上，變成海鹽口味超好吃，鹹鹹甜甜的」，有的人則是因為餐點不夠鹹而加，「薯條啊，藏壽司薯條沒有加鹽巴要自己加」、「蒸蛋啊！沒味道」。

還有較內行的網友解釋鹽巴加在生魚片上的用處，「比起醬油，更容易吃到魚本身的味道」、「沾生魚片，想吃食物本身的鮮度，可以這樣測試」、「白肉魚那種的最適合灑」。

此文也釣出藏壽司員工回覆「正確解答」，「基本上就是拿來撒炸物的」，並有熟悉日本飲食習慣的網友附和，「在日本100%是沾天婦羅」、「日本炸物（天ぷら）吃法都是沾鹽巴，或加入天つゆ的湯汁來增加鹹味」。