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台語在國外很好用？ 網曝暗黑邏輯：當眾講方言等於講壞話

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友認為台語在國外非常好用，就連大陸閩南地區的台語也跟台灣的使用習慣不太一樣，但就有其他人認為在國外當眾講方言等於講壞話，相當不禮貌。示意圖／ingimage
一名網友認為台語在國外非常好用，就連大陸閩南地區的台語也跟台灣的使用習慣不太一樣，但就有其他人認為在國外當眾講方言等於講壞話，相當不禮貌。示意圖／ingimage

台灣人除了以中文作為溝通語言之外，許多台灣人也會利用「台語」（閩南語）、客語溝通，而在台灣各地就有不同的使用習慣。近日就有一名網友發文表示，她發現台語在國外相當好用，引起許多網友留言討論。

原PO在PTT女孩板發文表示，她發現台灣人在國外如果要講私事，互相「講台語」是最安全的，可以確保能聽懂的人非常少，甚至比聽懂粵語的人數還低。原PO也提及，大陸閩南地區也說台語，但親身試驗過後發現語言無法通，需要一段適應期才有辦法溝通，原PO更直接大讚「所以台灣人在國外溝通反而故意講台語，沒料到吧！」

貼文一出引起許多網友共鳴，有人就留言表示，「在國外很好用，尤其是說壞話時，日本人也聽不懂」、「金門馬祖的台語我就聽不太懂了，中國閩南人真的聽得懂台灣的台語？」、「真的！我在國外也都用台語竊竊私語」、「在台灣尤其台北就很好用了」。

不過，也有部分網友反而認為，「閩南地區、泉州、漳州、廈門都聽得懂台語」、「可以通的閩南地區很多，先不要那麼得意」、「有的大陸人真的聽得懂台語，被聽到就很尷尬了」、「我看廈門的電視講的閩南語都聽得懂啊」、「要講私事就私下講，在別人面前講故意讓人聽不懂其實很沒禮貌」、「當眾用其他語言溝通就是在說壞話這不是常識了嗎？」。

PTT 語言 閩南語

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