超酷「封印口罩」！網友出門戴口罩 一看傻眼笑翻網友

由於國際新冠肺炎確診病例有增無減，台灣自疫情持續以來，大量的境外移入病例令民眾人心惶惶，中央疫情指揮中心也持續提醒國人配戴口罩。日前一位女網友在網路上發文分享，自己因口罩鬧出一段小插曲。

一名女子日前在Dcard上分享一篇「口罩被封印了」的貼文並透露，「有一天從袋子裡拿了口罩準備戴上出門，結果口罩被封印住了」，並貼出她拿到的超酷口罩。圖片上可以看到，左邊的口罩繩子疑似因為製作問題，其中一段竟被封住在口罩邊，讓她發現後覺得傻眼又好笑。

許多網友看完這個口罩文章後，紛紛笑翻並風趣留言，「現在以你的主人小櫻之名命令你，封印解除」、「被封印的口罩蠻好笑噠」、「大家幹嘛醬啦，我覺得口罩被封印蠻可愛的啊」、「你們幹嘛醬啦哈哈我覺得很酷啊那口罩」、「明明就很好笑」。

除此之外，也有許多網友們使用創意梗圖在文章下洗版，事後原PO也更新文章表示，「謝謝大家的照片相挺！我都有看」，讓討論度十分熱烈。