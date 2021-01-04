快訊

天天有英國病例！新冠境外移入+3 分別自菲、法、多明尼加

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

女網友吃壽司手滑「被吸入回收孔」 iPhone瞬間隨餐盤冒險

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前吃藏壽司，手機卻意外滑入餐盤回收孔。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名女網友日前吃藏壽司，手機卻意外滑入餐盤回收孔。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

壽司可說是台灣民眾最受歡迎的日本食物之一，日本知名品牌藏壽司自來台後更是時常大排長龍。藏壽司除新鮮壽司外，吃完的餐盤還能累積抽扭蛋，然而卻有人因回收餐盤而鬧出小插曲。一名女網友發文表示，日前吃藏壽司時自己的手機不小心掉入餐盤回收孔中，沒想到因此讓她發現餐盤回收孔中的秘密。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館發文》發文分享，吃藏壽司時自己的iPhone XR不小心滑入餐盤回收孔，當下她嚇到無法進食，但卻意外發現餐盤回收孔後是什麼樣子，「是一條蠻深的水道，有強力的水流沖盤子回到廚房的洗碗槽」。

事後原PO還分享日本YouTube頻道「178イナバニュース【くら寿司公式】」影片，讓大家能更了解餐盤回收孔後的內幕。

此文一出，網友們風趣留言表示，「XR：我當時害怕極了」、「於是⋯得到了一隻乾淨的手機」、「想換手機了」、「幫XR跟妳拍拍」、「我以為裡面有人收欸」、「順便洗一洗」、「哇塞玩手機飄飄船耶」、「XR下去有算盤數嗎」、「XR的奇幻旅程」、「想知道XR的心理陰影面積」。

日本 壽司 爆廢公社 品牌

延伸閱讀

哪款手機CP值最高？ 網狂推「國產這隻」超好用

她不解為何討厭公務員？ 網友嗆因為「這原因」

哪樣早餐能看出老闆實力？ 網揭必點神餐：技術很重要

你都吃幾拼？他問燒臘店精髓是什麼 網笑回「是砧板」

相關新聞

女網友吃壽司手滑「被吸入回收孔」 iPhone瞬間隨餐盤冒險

一名女網友發文表示，日前吃藏壽司時自己的手機不小心掉入餐盤回收孔中，沒想到因此讓她發現餐盤回收孔中的秘密。此貼文一出，立刻引起網友前來留言。

日男談約會禁忌「現在去玩吧」是死罪 女生讚：終於有人懂了！

對於男生而言，好友間隨性出門聚會是很平常的事，但在女生眼中，可能完全不是那麼一回事！日本1名男子在網上發文，指自己學會化妝後，開始理解為何女生們不想隨性赴約，並認為「現在去玩吧」的邀約簡直是重罪！貼文一出即引廣大女網友讚好，並感嘆超有共鳴，「終於有男生明白女生的難處了」。

印尼泡麵「一包8元」到底賺什麼？ 網吐背後真相

價格便宜的印尼泡麵在台灣曾紅過一陣子，由於它超高的CP值，不少人都會囤上好幾包，晚上當宵夜吃。然而近日一名網友提出疑問，印尼泡麵在台灣一包只賣8元，扣除成本後到底還能賺什麼？貼文也引發網友熱烈討論。

火鍋吃到飽點肉不點菜會回本？內行曝「1缺點」：反而吃不多

冬天吃火鍋是最幸福的事，將各種食材丟入鍋裡配上熱湯，簡直是一大享受。就有網友表示和朋友去火鍋吃到飽，結果他們都「只點肉不點菜」，原因是吃肉會回本，讓他好奇「大家都是這樣嗎？」

媽用「打蛋器洗米」她不解 原因曝光網猛點頭：真有智慧

你都怎麼洗米呢？一名女網友透露從小媽媽就是拿「打蛋器」洗米，長大後才知道真實用途是打蛋並非洗米，直到最近寒流發威才驚覺媽媽的智慧，並曝光打蛋器洗米的原因，貼文掀起眾人熱議。

達人親曝「煮泡麵蛋」神撇步！ 靠這幾招：讓蛋黃膏狀不流動

許多人煮泡麵都喜歡加蛋，然而要煮出一顆完美的「泡麵蛋」其實是有技巧的。近日一名自稱「泡麵達人」的網友在PTT傳授祕訣，讓留言直呼，「好專業，泡麵蛋達人！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。