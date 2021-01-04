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日男談約會禁忌「現在去玩吧」是死罪 女生讚：終於有人懂了！
對於男生而言，好友間隨性出門聚會是很平常的事，但在女生眼中，可能完全不是那麼一回事！日本1名男子在網上發文，指自己學會化妝後，開始理解為何女生們不想隨性赴約，並認為「現在去玩吧」的邀約簡直是重罪！貼文一出即引廣大女網友讚好，並感嘆超有共鳴，「終於有男生明白女生的難處了」。
日本男網友在twitter上分享，自己因為肌膚問題而注重皮膚保養，更開始迷上研究保養品和學習相關的美妝知識，甚至考取了「化妝品成分檢定1級」的榮譽，時常在推特上分享美妝情報。因此才有感而發，指女生約會前的準備功夫，比男生想像的要多太多！更表示「老實說，在自己開始化妝前，也不知道出門前準備要花這麼多時間，幸好現在能理解了」。
メイクを始めてから完全に理解したのですが、女性に「今から遊びに行こう」と誘うのは本当に大罪— さかな🐟 (@yaki_sakana12) December 23, 2020
貼文一出紛紛引來大批女網友認同，有人更熱數邀約女生的禁忌和分享種種難處，有人表示「自從開始化妝之後時間總不夠用」，更強調要約會的話，要先約好時間，謝絕臨時邀約，論點引起網友無限共鳴！
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文章授權轉載自《香港01》
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