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印尼泡麵「一包8元」到底賺什麼？ 網吐背後真相

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼泡麵在台灣一包只賣8塊錢，因此有網友疑惑，扣除成本後到底還能賺什麼？圖擷自「indomie」Instagram
印尼泡麵在台灣一包只賣8塊錢，因此有網友疑惑，扣除成本後到底還能賺什麼？圖擷自「indomie」Instagram

價格便宜的印尼泡麵在台灣曾紅過一陣子，由於它超高的CP值，不少人都會囤上好幾包，晚上當宵夜吃。然而近日一名網友提出疑問，印尼泡麵在台灣一包只賣8元，扣除成本後到底還能賺什麼？貼文也引發網友熱烈討論。

一名網友近日在PTT發文指出，他在台北食品展看到某牌印尼泡麵只賣8元，後來發現原來一般賣場跟網拍也都是賣這個價錢，「真扯欸！8元到底要賺什麼？還有辦法行銷？」

原PO強調，別跟他說什麼「薄利多銷」的外行話，一般做食品成本約落在22%到30%，要保留通路的25%到49%毛利，依照通路不同才能有利潤，「我就好奇8元的售價，給通路上假設30%含退貨有的沒的，它成本約在3元上下」。

原PO進一步分析，一包泡麵飄洋過海，還可以給通路抽並可能保有利潤，可見泡麵原物料成本可能不用1.5元。

對此，底下留言紛紛表示，「就什麼都沒有啊」、「它那個就只有麵跟調味粉而已」、「以前台灣袋裝泡麵也是10元左右，只是後來越賣越貴」、「知道怎麼一堆網紅藝人在賣乾拌麵了吧？暴利啊」；也有網友指出，因為大量生產，成本可以壓低，且台灣物價、薪資皆比印尼高，零食進口過來很便宜。

PTT 零食 印尼 泡麵

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