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火鍋吃到飽點肉不點菜會回本？內行曝「1缺點」：反而吃不多

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「有人去吃火鍋吃到飽只吃肉嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
網友好奇「有人去吃火鍋吃到飽只吃肉嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

冬天吃火鍋是最幸福的事，將各種食材丟入鍋裡配上熱湯，簡直是一大享受。就有網友表示和朋友去火鍋吃到飽，結果他們都「只點肉不點菜」，原因是吃肉會回本，讓他好奇「大家都是這樣嗎？」

原PO在PTT發文，最近天氣很冷適合吃鍋，剛好想到之前跟3位朋友一起去吃壽喜燒，「我們4個是第一次同桌吃飯，結果發生一件奇妙的事，點餐時他們3個異口同聲地說只點肉不點菜」，讓他聽了十分訝異。

原PO提到，向3人詢問原因，結果理由都一樣，不想讓蔬菜跟其它配料佔肚子空間，讓他頓時大開眼界，同時表示「撇開甜點跟冰品，有人去吃火鍋吃到飽只吃肉嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「只吃肉不吃點菜，反而更容易膩，後面就吃不下了」、「很多都是整盤肉直接倒進鍋裡煮，不是一片一片涮，很怕吃太少會虧本」、「超膩，這樣反而吃得少」、「一直吃肉很膩耶」、「傻傻的只吃肉有夠膩，搭配青菜反而塞更多」。

但也有人提出不同看法，「喜歡吃什麼就點甚麼，吃飯還要限制太麻煩了」、「我菜盤都換肉給你參考」、「合理啊，菜平常都吃得到，去那裡就是要吃肉吃到爽」、「一直吃肉跟海鮮，吃到要休息了才吃點菜，然後再繼續吃肉」。

PTT 吃到飽 火鍋

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