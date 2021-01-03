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媽用「打蛋器洗米」她不解 原因曝光網猛點頭：真有智慧

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽煮飯總拿打蛋器洗米，女子長大後才驚覺其中奧秘。圖擷自facebook
媽媽煮飯總拿打蛋器洗米，女子長大後才驚覺其中奧秘。圖擷自facebook

你都怎麼洗米呢？一名女網友透露從小媽媽就是拿「打蛋器」洗米，長大後才知道真實用途是打蛋並非洗米，直到最近寒流發威才驚覺媽媽的智慧，並曝光打蛋器洗米的原因，貼文掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文，小時候媽媽都說打蛋器是拿來洗米的，當時聽完覺得合理，只是不懂為何不用手就好，但長大後才發現這支是用來打蛋，慶幸自己沒跟人提到這是洗米用的。

不過說也奇怪，昨（2）日看到這支打蛋器時，沒多加思考就拿來洗米，因為這幾日氣溫偏低，拿打蛋器手就不用碰冰水，真的非常方便。原PO提到，「曾覺得我媽都亂教，現在才知道這是媽媽的智慧，我媽在天上應該很得意地說『妳看，我就說吧』，媽媽果然很會教，有人跟我一樣天氣冷拿打蛋器洗米的嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「我媽也教我拿來洗米」、「名為打蛋器，但有多種用途」、「感謝妳媽媽讓我學到這招，太實用了」、「生活智慧王」、「這個冬天洗米很方便，以前我要洗米煮飯，都用打蛋器」、「用這個洗米也很乾淨，冬天很好用」、「我也用打蛋器洗米、日本天氣冷手根本不想碰水」、「媽媽真聰明」。

爆怨公社

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