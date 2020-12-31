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超商赫見「大善人」…結完帳秒捐愛心 網見金額驚：喝醉了？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在超商排隊結帳時赫見前方一位「大善人」順手投了4張千鈔進到愛心捐贈箱裡。圖擷自爆廢公社公開版
網友在超商排隊結帳時赫見前方一位「大善人」順手投了4張千鈔進到愛心捐贈箱裡。圖擷自爆廢公社公開版

日前有網友在台北一家超商排隊結帳時，意外發現排在前方的男客人隨手一掏就把錢投進愛心捐贈箱裡，他好奇湊近一看居然發現該名男客人竟一次投入4張千元大鈔，讓他相當震驚直呼「果然貧窮限制我的想像」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，某天晚上，他在台北一家超商買東西，就在排隊等待結帳時，看見排在前面的客人結完帳後，順手從褲頭口袋抓出幾張千元鈔票，接著直接丟進櫃台旁的愛心捐贈箱，他好奇往裡一看卻讓他瞬間驚呆，裡面居然有4張千元鈔票，不禁令他直呼「4,000元像發票一樣投進去，果然是貧窮限制了我的想像」。

只見原PO貼出的照片，超商櫃台旁的愛心捐贈箱裡有4張藍色千元大鈔，4張鈔票被揉爛投進捐贈箱裡，看來特別顯眼突兀。

許多網友看後都紛紛留言表示，「我還在吃布丁不舔蓋子的階段而已」、「有錢人的快樂總是那麼樸實無華」、「我看過投一疊的，估計是賭博贏錢」、「對有錢人來說，那就是零錢啊」；也有部分網友笑虧，「估計是喝醉」、「我以前喝醉投過500元」、「9成9喝醉的」、「喝醉了啦！代誌大條～」。

爆廢公社 超商 愛心

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