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等熱水時要做什麼？她曝洗澡癖好 釣出許多同好：我也會

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友透露自己洗澡時等熱水的空檔，會順便洗刷浴室的黃垢。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
一名女網友透露自己洗澡時等熱水的空檔，會順便洗刷浴室的黃垢。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

寒冬裡舒服洗個熱水澡是一天的小確幸，不過許多人都有過打開水龍頭後卻要等一段時間才有熱水的經驗，等待的這段時間要做什麼呢？就有一名女網友說等熱水時會利用時間來清洗浴室汙垢，貼文也釣出許多有同樣作法的人。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼文表示，自己每次洗澡時都要等上一段時間才有熱水，但她不想浪費冷水，於是便在等待熱水的過程中先刷洗浴室的黃垢，等熱水來了再洗澡。雖然這是原PO個人的習慣，但也好奇是否也有人和她一樣。

貼文一出引起許多人的共鳴，「會，刷地板、洗馬桶、刷牆壁」、「我都先洗地板」、「會喔～省水」、「我會先噴清潔劑，刷完在沖水」、「+1，順便處理，不然過一陣子浴室感覺就髒髒的」、「我都放一個桶在那裡，水還冷的時候拿來洗洗地，有多的就放進桶裡」。

還有人分享自己省水的撇步，「我都用水桶裝起來用來沖馬桶，發現省很多水」、「我都用桶子接起來，然後洗毛巾，洗完還可以沖馬桶，我連洗手台的排水管都拆了，下面放一個桶子，也是可以沖馬桶」、「我直接把馬桶進水關了，等熱水的冷水倒進馬桶水箱、孩子的洗澡水也倒馬桶水箱」、「等熱水順便洗內褲」、「我會冷水時在洗衣服」。

爆廢公社

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