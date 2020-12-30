辦桌的菜尾很噁心？工作人員曝真相 網讚：內行的才懂吃

在外吃飯如果餐點吃不完，就會請服務人員幫忙打包，方便帶回家隔餐食用。對此，有名從事辦桌工作的網友指出，吃菜尾並不噁心，並提出自己的觀點，貼文曝光掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，千萬別有迷思認為辦桌人員都有時間休息吃飯，有時忙碌到結束也只能去吃「菜尾」填飽肚子，「如果宴客主人不留剩餘菜色，通常會分給街友或是回收的阿桑跟阿伯」，或許有人會說吃菜尾很噁心，但他堅守「能不浪費就不浪費原則，我們都很感恩惜福的」。

貼文一出，不少網友跟原PO一樣喜歡吃菜尾菜，「我都包回家裡」、「菜尾湯配一碗白飯，多麼美味你知道嘛！」、「菜尾超好吃，現在我一直在找道地賣菜尾的」、「辦桌的精華就是菜尾」、「小時候超愛菜尾，比辦桌上的菜還吸引人」、「做辦桌工作真的都吃菜尾，但我們會挑完整性高一點的」。

但也有人認為菜尾存在「衛生問題」，「有口水噴濺的疑慮，尤其現在又有疫情，當然珍惜食物是好事」、「我真的無法吃菜尾，很多沒水準的用筷子下去攪，去吃辦桌的時候除非是自己人一桌，我才會打包」、「衛生很重要」。