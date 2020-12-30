快訊

強制送中「12港人案」：中國「貌似從輕」的秘密審判

西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦桌的菜尾很噁心？工作人員曝真相 網讚：內行的才懂吃

聯合新聞網 / 綜合報導
從事辦桌的網友表示吃菜尾並不噁心，貼文一出掀起眾人熱議。圖擷自facebook
從事辦桌的網友表示吃菜尾並不噁心，貼文一出掀起眾人熱議。圖擷自facebook

在外吃飯如果餐點吃不完，就會請服務人員幫忙打包，方便帶回家隔餐食用。對此，有名從事辦桌工作的網友指出，吃菜尾並不噁心，並提出自己的觀點，貼文曝光掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」發文表示，千萬別有迷思認為辦桌人員都有時間休息吃飯，有時忙碌到結束也只能去吃「菜尾」填飽肚子，「如果宴客主人不留剩餘菜色，通常會分給街友或是回收的阿桑跟阿伯」，或許有人會說吃菜尾很噁心，但他堅守「能不浪費就不浪費原則，我們都很感恩惜福的」。

貼文一出，不少網友跟原PO一樣喜歡吃菜尾菜，「我都包回家裡」、「菜尾湯配一碗白飯，多麼美味你知道嘛！」、「菜尾超好吃，現在我一直在找道地賣菜尾的」、「辦桌的精華就是菜尾」、「小時候超愛菜尾，比辦桌上的菜還吸引人」、「做辦桌工作真的都吃菜尾，但我們會挑完整性高一點的」。

但也有人認為菜尾存在「衛生問題」，「有口水噴濺的疑慮，尤其現在又有疫情，當然珍惜食物是好事」、「我真的無法吃菜尾，很多沒水準的用筷子下去攪，去吃辦桌的時候除非是自己人一桌，我才會打包」、「衛生很重要」。

辦桌 爆廢公社

延伸閱讀

女子好奇為何沒人買「6折櫻桃」 內行人揭影響消費2大關鍵

小孩吵喝可樂遭拒絕嗆「沒錢幹嘛生我」 媽心寒默默結帳

來挑戰！海底撈玩遊戲全對送「神秘菜品」 網看題目嘆難度高

好市多拿試吃他PO照蛋糕滿出盤 內行曝「驚喜時段」

相關新聞

辦桌的菜尾很噁心？工作人員曝真相 網讚：內行的才懂吃

在外吃飯如果餐點吃不完，就會請服務人員幫忙打包，方便帶回家隔餐食用。對此，有名從事辦桌工作的網友指出，吃菜尾並不噁心，並提出自己的觀點，貼文曝光掀起眾人熱議。

西門町舉牌徵友！ 他cos承太郎「徵替身使者」去埃及打吸血鬼

繼年輕女子在西門町公開徵友，另一名穿著清涼的女子也同樣拿出紙板「找乾爹」後，頓時讓台北西門町商圈成了「許願勝地」。近日，網紅「音地大帝」也搭上徵人熱潮，以知名冒險漫畫人物裝扮現身街頭，希望徵求一起去埃及討伐吸血鬼、拯救世界的冒險夥伴；豈料，「音地大帝」徵夥伴的任務還沒完成，卻先引來警方關切。

不是優惠券！全聯提款機領錢吐食譜 網友驚喜：我想收集

ATM提款機設置的點越來越普及，除了銀行以外，超商、超市、賣場也都設有提款機，方便消費者隨時可以領錢。而為了吸引民眾多利用，銀行也在明細上提供許多消費優惠，如今更有人在全聯的提款機拿到的不是折扣優惠，而是食譜，讓人看了覺得很新奇。

哪樣早餐能看出老闆實力？ 網揭必點神餐：技術很重要

早餐堪稱一天中最重要的一餐，台灣早餐店文化盛行讓民眾有更多樣化的餐點可選擇。然而，要如何才能看出這家早餐店的餐點美味？一名網友日前在網路上發問到底如何才能看出每家早餐店的實力，引發熱議。

台灣手搖飲長青樹！「這3家」被點名 網曝穩定關鍵

台灣手搖飲料市場龐大，每年商機上看好幾百億，各家業者也加快展店速度。就有網友指出，台灣屹立不搖的飲料店非「這3間」莫屬，讓他忍不住好奇「經營穩定的秘訣是什麼？」

來挑戰！海底撈玩遊戲全對送「神秘菜品」 網看題目嘆難度高

知名連鎖火鍋品牌「海底撈」除了食物好吃外，無微不至的服務更是深受大眾好評。近日有網友分享海底撈推出的遊戲挑戰，只要答對品牌及角色名稱，就能免費獲得一道菜品，照片在網上曝光，掀起眾人參與解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。