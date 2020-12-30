西門町舉牌徵友！ 他cos承太郎「徵替身使者」去埃及打吸血鬼

繼年輕女子在西門町公開徵友，另一名穿著清涼的女子也同樣拿出紙板「找乾爹」後，頓時讓台北西門町商圈成了「許願勝地」。近日，網紅「音地大帝」也搭上徵人熱潮，以知名冒險動漫人物裝扮現身街頭，希望徵求一起去埃及討伐吸血鬼、拯救世界的冒險夥伴；豈料，「音地大帝」徵夥伴的任務還沒完成，卻先引來警方關切。

「音地大帝」昨（29）在臉書粉專發文透露自己也趁著最近這波徵人熱潮，到西門町徵求志士。他特意cosplay成知名動漫《JoJo的奇妙冒險》的重要角色「承太郎」，並同樣拿著紙板徵友，紙板上寫著「徵求夥伴，跟我一起去一起去埃及打倒吸血鬼，替身使者優先錄取，動物可，希望與你共創一場奇妙冒險」。

不過，他的徵求行動不如先前2位年輕女子來的順利，他表示遇上身障者強迫推銷了一包100元的口香糖，他也不禁自嘲，「果然旅費不夠真的是無法討伐吸血鬼的重要原因啊！」

網紅「音地大帝」也搭上徵人熱潮，以知名冒險動漫人物裝扮現身街頭，希望徵求一起去埃及討伐吸血鬼、拯救世界的冒險夥伴。圖擷自 粉專「音地大帝 Indie DaaDee」

短短2個小時的徵人行動宣告失敗，卻也吸引警方前來關切。最後，他也有感而發的寫下，「今天我來到西門町徵求志士與我一起去埃及討伐吸血鬼，然而在這個人人都只想當鬼殺隊的時代，實在找不到人想當替身使者！希望看到這張照片的人盡速與我聯絡，拯救世界就靠我們了！」

許多網友看完後都忍不住笑了，紛紛留言「動畫色違版的承太郎嗎？」、「這是幻滅動漫人物角色扮演大展吧」、「想吸引什麼人？」、「這才是真正的徵友文」、「請問去哪裡報名？」。