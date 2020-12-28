不是優惠券！全聯提款機領錢吐食譜 網友驚喜：我想收集

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾在全聯的提款機領錢，提款機竟然吐出一張食譜，讓她覺得很有趣。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
有民眾在全聯的提款機領錢，提款機竟然吐出一張食譜，讓她覺得很有趣。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

ATM提款機設置的點越來越普及，除了銀行以外，超商、超市、賣場也都設有提款機，方便消費者隨時可以領錢。而為了吸引民眾多利用，銀行也在明細上提供許多消費優惠，如今更有人在全聯的提款機拿到的不是折扣優惠，而是食譜，讓人看了覺得很新奇。

一名女網友日前到一家全聯裡頭的提款機領錢，領完錢後ATM跑出一張紙，她仔細一看發現上面不是哪家店的優惠方案，而是一份「九層塔烘蛋」的食譜，讓她覺得很有趣，拍下照片PO到臉書「我愛全聯-好物老實説」上。

原PO說這是「全聯和國泰世華的合作，在全聯提款，會吐一張食譜給你，好有趣」。從照片可看到這份「九層塔烘蛋」食譜清楚地寫著需要哪些食材和調味料，並且要準備多少份量，下方還註解「九層塔補充滿滿葉黃素，讓眼睛晶亮，看見生活中的小幸運」，相當貼心。

許多婆婆媽媽看了也直呼太有趣了，「原來提款還有驚喜啊，都不知道」、「很有創意，但全聯的九層塔很難買到」、「覺得很實用，不錯耶」、「怎麼這麼貼心？」、「太可愛了」、「好像抽抽樂」、「好奇它到底有幾樣食譜」、「我肯定會收集一堆」。

還有網友分享自己拿到的食譜單，「我的是菠菜炒豬肝」、「我拿到蘿蔔湯」、「我那天買了白蘿蔔想煮排骨湯，順便領錢出來的食譜就是蘿蔔排骨湯」、「現在聽到最多就是菜頭湯和九層塔烘蛋」。

全聯 提款機 ATM

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