哪樣早餐能看出老闆實力？ 網揭必點神餐：技術很重要

早餐堪稱一天中最重要的一餐，台灣早餐店文化盛行讓民眾有更多樣化的餐點可選擇。一名網友日前在網路上發問到底如何才能看出每家早餐店的實力，引發熱議。

一名網友昨日在PTT女孩版上發文表示，「偶爾早起到處晃晃，發現新的早餐店，要點什麼才能看出老闆的實力呢？原味蛋餅？還是大冰奶？」。

此文一出，網友們紛紛回應，「鮪魚蛋餅，不能太濕爛」、「蛋餅吧」、「原味蛋餅這種基本款」、「原味蛋餅」、「蛋餅，切的跟捲技術」、「鮪魚蛋餅的精髓不是在鮪魚，而是煎的技術，煎完不能太濕」、「其實蛋餅就可以了」、「我選蛋餅」、「 培根玉米蛋餅加起司」、「豬排蛋餅」。

除此之外，紅茶、蘿蔔糕、鐵板麵跟冰奶茶也是許多人點名的款項，「蘿蔔糕啊..」、「冰奶」、「鐵板麵」、「蘿蔔糕吧，差異最大的沒有之一」、「唯一支持，大冰奶！」、「蘿蔔糕，我家樓下難吃但鐵板麵就好吃」、「大冰奶，看喝完肛門會不會大爆射」、「大冰奶喝了不會拉肚子的都不及格」、「蘿蔔糕炒蛋」、「紅茶要煮得好喝不簡單」、「大冰奶，喝完立刻計時，時間的長短決定店家的醫療程度」。

不少網友一致認為最普遍的「蛋餅」為店家好吃的標準。蛋餅不能太乾太溼，餅皮要酥脆不能軟爛，都在考驗老闆的手藝。