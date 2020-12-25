他好奇「喝啤酒是否加冰塊」 網給答案曝好喝關鍵

下班後三五好友小酌一番，享受放鬆的美好時光，簡直是人生一大樂事。近日有網友詢問「喝啤酒是否會加冰塊」，並分享自己的觀點，問題曝光掀起一陣熱議。

原PO在PTT發文表示，自己喝啤酒從不加冰塊，因為溫度過低會讓味覺鈍化，而且也會稀釋啤酒的香氣與風味，但有朋友認為喝啤酒要加冰塊，就像喝水一樣，這樣才過癮，又可以喝很多。

原PO提到，尊重每人都有不同的喝酒方法，但現在有人說「喝精釀啤酒不加冰塊是不懂啤酒」，讓他聽了滿頭問號，請問大家都怎麼喝啤酒？

貼文一出，多數網友跟原PO一樣，喝啤酒不加冰塊，但強調好喝關鍵就是一定要夠冰涼，「不加冰塊，但要喝冰的」、「任何啤酒加冰塊都是在造孽」、「加冰塊會被打」、「絕對不加冰塊，但一定要很冰才好喝，加冰塊根本邪魔歪道」、「加冰塊翻臉」、「冰塊溶化到啤酒味道很怪」。

但也有人提出不同看法，「看狀況，加冰塊就是今天不打算喝太多」、「管很大，人家想怎麼喝關你什麼事」、「我是把威士忌結成冰塊，先用冰塊裝滿整個啤酒杯再加啤酒進去」。

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