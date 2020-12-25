餐廳點菜要注意！這3道不要碰 內行曝原因：髒到老闆都不敢吃

台灣人外食比例逐年增高，無論慶生、聚會多選在餐廳舉辦，因其餐點豐富能吃到不同佳餚。不過，有內行人提醒去餐廳千萬別點「3樣地雷菜」，並直言「髒到老闆都不敢吃」。

搜狐號《大慶談美食》分享餐廳最髒的3道菜，並表示懂吃的人基本上不會點這3道，首先被點名的是「乾鍋肥腸」，處理肥腸十分費時，需要反覆清洗才能將異味及油脂去除，然而店家嫌麻煩基本上只會簡單清洗，再用重口味的調味料來壓異味，如果想吃肥腸還是建議在家煮較衛生。

第二道菜色為「田螺」，田螺需要高溫烹煮，才能清除裡面的沙子和细菌，但店家為求快速會縮短烹飪時間，因此盡量別點這道菜，建議在家煮為妙。

最後一道是「滷味」，小吃攤、餐廳最常見的菜色，將食材和八角、桂皮等香料丟入鍋中熬煮，但許多店家的滷汁為重複利用，而反覆利用的滷汁，經過長時間會產生有害物質，因此滷汁最多使用三次就要汰換。