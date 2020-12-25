冷凍生肉上赫見一片綠葉 用途曝光網友直呼「長知識」

許多婆婆媽媽都喜歡到超市賣場購買肉品，不僅新鮮價格也實惠，但是否有注意到肉品包裝上通常會有一片綠色的小葉子，這到底是做什麼用的？有網友就在臉書上貼出照片並好奇詢問其作用為何？貼文一出就有內行的人提出解答。

原PO日前到超市購買了一盒冷凍生雞肉回家，但他發現肉品上多了一片小小的綠色葉子，他不知道這是做什麼用的，於是將照片PO到臉書「爆廢公社二館」求助鄉民們，並詢問「綠色那一片的作用是啥？」

許多網友看了紛紛搞笑留言說「提醒要也吃菜」、「畫龍點睛的概念吧」、「摳牙縫用的」、「你把它種到盆栽裡，等個兩三個月你就知道了」、「我覺得是視覺效果，讓你以為肉很新鮮，因為紅配綠」、「送的，就像市場買菜，送蔥的概念」。

不過有內行的網友提出解釋，表示這片葉子叫做「山形葉」，是一種塑膠葉，不可食用，通常在日本料理中會拿來「裝飾擺盤」，以此增加料理專業感，此外還有防止沾黏、避免食物味道相互影響的作用。

他還說日本的冷凍肉品都是放真的葉子，用葉子枯萎程度來看肉放的多久，新不新鮮，不過現在大都弄成塑膠了；專業的解釋也讓其他人直呼「長知識了」。