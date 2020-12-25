台菜最具代表性是哪一道？ 網推這盤：這是基本功

民以食為天，食物最能表現出一個地方的特色與文化，而台菜通常會出現在辦桌上，坊間也有許多如熱炒店等台菜的餐廳，有網友好奇想知道「台菜的代表菜是哪一道啊？」貼文一出引來許多討論，而當中有道菜被最多人認為是代表性。

這名網友在PTT貼文寫道自己很少吃類似像辦桌的菜餚，因此對於台菜不是很熟悉，他想問問鄉民們「台菜哪道菜最具代表性、最能看出師父實力啊？」他還開玩笑的要求不可以說芭樂、柳橙汁或甜品冷盤等東西。

網友們紛紛提出心目中最能代表台菜的菜餚，「魚翅羹」、「封肉很吃師傅手藝啊」、「有個冬粉的那個」、「魷魚螺肉蒜，真的是傳統宴席菜」、「保麗龍盒裝的芋仔冰，沒有這個不要說你台菜」、「南部辦桌的菜單沒有炸雞腿我可是不吃的」、「羹品吧，其他菜排後面反而不容易吃出差別」。

不過當中「炸湯圓」被最多人看似簡單卻是基本功，「炸湯圓，還要炸到開花」、「炸湯圓啊，最好吃的一道」、「炸湯圓配花生粉葡萄乾」、「炸湯圓很需要技術好嗎？」、「炸湯圓是基本功，連這都不行，說有多厲害都是放屁」、「花好月圓，不只辦桌，高檔婚宴會館也會出」。