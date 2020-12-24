「超狂洗衣標籤」這到底怎麼洗？ 內行搖頭曝「千萬別買」

每件衣服依據不同材質有各式各樣的洗滌方式，而通常都會附上小標籤以利消費者分類處理。一名網友分享，買了一件新衣服後發現，洗衣標籤上寫了「不能水洗、不能乾洗」的警告標誌，讓她頭痛萬分的上網求救，文章發布後，引起網友熱烈回應。

一名網友於《Dcard》上分享表示，日前她歡天喜地的買了一件新衣服，不料卻在如何洗滌上傷透腦筋，原來洗衣標籤上標註了四大不可，分別是「不可水洗、不可漂白、不可烘乾、不可熨燙、不可乾洗」，這也讓她不禁崩潰直呼，「所以要怎麼洗？只能買新的嗎？請大家救救我」，文章發布後，意外引出內行網友解答。

有網友詼諧表示，「交給媽媽洗絕對沒問題」、「交給媽媽」、「到底是什麼東西不能水洗也就算了，連乾洗都不行」、「好奇什麼衣服這麼神」、「給太陽曬就好了的意思吧」、「把那個吊牌直接剪掉，問題就解決了」、「不然你酒精噴一噴」、「送去洗衣店，他們自然能應對了」、「日拋衣服沒見過嗎」。

但也有內行網友解惑，以「擦洗」清潔，並貼心的說明，「很多洗衣店都不會收啦，畢竟處理不好是拿石頭砸自己腳，可能是兩種材質拼出來的衣服，一個不能乾洗一個不能水洗」，但仍真心建議原PO，因這種材質不好處理，最好不要買。