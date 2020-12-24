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長期背痛看醫生都沒效 上班族靠「一根」重生：為何這麼猛？

聯合新聞網 / 綜合報導
許多上班族因為長期坐姿不良，導致腰痠背痛。示意圖。圖片來源／ingimage
許多上班族因為長期坐姿不良，導致腰痠背痛。示意圖。圖片來源／ingimage

現代人因為工作需要，長期坐在電腦桌前，又因坐姿不良導致腰痠背痛。有網友昨（23）日發文分享小秘訣，指出自己擁有深層肌肉痠痛困擾，電療熱敷都沒效，可是拉了一個禮拜的單槓竟然就好了，意外引來許多人表示贊同。

一名網友在PTT發文指出，自己長期有背痛困擾，是那種深層肌肉痠痛，而且用手壓不到，還連帶著影響腹部。他也說，可能因為最近工作的關係，長時間坐在電腦前，這種痠痛越來越嚴重。

受不了疼痛的原PO跑去看了復健科，醫生也幫他做電療熱敷，雖然當下有效，但過了30分鐘，疼痛感又回來。原PO最後跑去網路搜尋，看到「拉單槓」是一種方法，他就跑去買門上單槓，沒想到拉了一個禮拜立馬見效，讓他驚呼「為什麼這麼猛？」

對此，有不少網友表示認同，「真的有用」、「椎間盤位移吧，之前也是這樣腰痛，拉腰或吊單槓比較好」、「光是吊在那邊吊5分鐘，比花錢按摩還有效」、「姿勢矯正是最有效的，電療熱敷沒啥用」。

也有網友說，「拉單槓有效，但拉不上去沒效果」、「嚴重到脊椎變形的矯正是這樣幹的，如果有姿勢不良的習慣最好還是改一改」、「叔叔我研判，你只是類似俗稱『拉筋』的效果，本來就有效」、「其實物理治療的牽引比單槓有效，如果兩個都做，效果更好」。

PTT 按摩 復健 背痛

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