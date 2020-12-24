地獄交換禮物！ 男打開紙箱跳出「活體鬧鐘」　

每年聖誕網友最期待的必是交換禮物的惡搞笑料，因為太多人不求實用，只求成功整人，讓大家笑住過節。日前有男子在facebook社群分享，指和親友玩交換禮物，舅舅抽到一個平凡的紙箱，滿心歡喜「開箱」後當場傻眼，因為在他眼前是一隻活生生的黑色公雞！網民看後都笑翻，「這禮物真的好地獄」。

抽到不合用的交換禮物還可以明年再交換，抽到一隻雞應該怎麼辦？男網友日前在facebook群組「爆怨公社」分享照片，可見該份聖誕禮物堪稱地獄級大禮。打開禮物後見一隻黑色公雞從紙箱探出頭來，乖乖站著非常精靈，舅舅還收到手寫祝福紙板「大吉大利請你吃G（雞）」，男網友崩潰笑說：「沒有狂只有更狂」。

該名網友事後接受台媒訪問，表示這是親戚之間的交換禮物，準備這份地獄禮物的當事人個性幽默，為了參與者留下難忘的經歷，親戚幾個月前已開始策劃這份「驚喜」。台男透露，舅父拆禮物時緊張又害怕，沒想到自己會收到一隻雞。

網民看到這麼狂的禮物都爆笑點評，「早上不用鬧鐘了」、「這個我可以！」、「雞不可失！將會是你忠心的朋友」；不少人亦好奇追問，為何拆禮物前公雞可以乖乖待在紙箱，沒有發出任何叫聲，亦有人擔心公雞很快會被宰，不過男子表示舅舅目前已在飼養公雞，網民可以暫時鬆一口氣了。

延伸閱讀：

男校阿Sir聖誕禮物送安全套優惠券 語重心長一番話尷尬又爆笑

淘寶網購LED燈聖誕樹 驚變「有燈的廁所刷」 店主竟然咁回應

文章授權轉載自《香港01》