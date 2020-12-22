快訊

新冠疫苗爭奪戰：疫苗接種順序，誰不OK誰先用？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怕老婆感冒！他跑馬拉松「超猛烈追愛」 網聽土味情話全笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
2020台北馬拉松20日早上6點30分於台北市府前起跑，當天不僅低溫且下雨，就有一名男子一路拿著雨衣向跑在前方的老婆「真情告白」讓許多網友笑翻。圖擷自爆廢公社公開版
2020台北馬拉松20日早上6點30分於台北市府前起跑，當天不僅低溫且下雨，就有一名男子一路拿著雨衣向跑在前方的老婆「真情告白」讓許多網友笑翻。圖擷自爆廢公社公開版

20日早上6點30分，2020台北馬拉松於市府前起跑，2萬8千名跑者不畏低溫挑戰「防疫」馬拉松。雖然北部地區連續降雨又低溫，但多數跑者起跑後身體漸漸發熱，便將身上的雨衣脫去，不過當時卻有一名男子在人群中「高調追愛」，這段畫面曝光後意外笑翻許多網友及在場跑者。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出當天台北馬拉松發生「最感人的一幕」。影片中，一名男子穿梭在諸多跑者中，向跑在前方人群中的老婆大聲呼喊，「妳在哪裡？只有14度，妳要不要穿雨衣？小心感冒啊！」同時還不忘對老婆真情告白，「沒有水的地方是沙漠！沒有妳的地方是寂寞！」一番土味情話讓在場跑者都笑了出來，紛紛笑回「沒有追到要回去罰跪喔！」

事後，有參加該場馬拉松的網友回憶當天的情況表示，由於起跑時雨下的比較大，所以多數人都穿雨衣，但稍晚雨勢緩和許多，或因起跑後身體漸漸發熱，多數跑者就把雨衣脫掉。

影片曝光後，許多網友都被這段綿綿細雨中「追愛」的過程給笑翻，有人就說「老婆覺得太難為情，就越跑越快了啦」、「熱情像把火」、「結果老婆裝作不認識，跑更快」、「老婆跑第一先回家躲了」、「後勁好強，笑死」。

爆廢公社 馬拉松 夫妻 低溫

延伸閱讀

掃地機器人「逃家」逛大街不忘本分 網笑翻：掃全台超佛心

陪女友照超音波！媽致電勸阻「別墮胎」 他無奈曝真相網笑瘋

男抱怨「不想洗碗」意外告白曖昧對象 結局神展開笑翻全網

小四生被告白回信「一段話」婉拒 網大讚：這情商太高

相關新聞

怕老婆感冒！他跑馬拉松「超猛烈追愛」 網聽土味情話全笑翻

20日早上6點30分，2020台北馬拉松於市府前起跑，2萬8千名跑者不畏低溫挑戰「防疫」馬拉松。然而，雖然近日北部地區連續降雨又低溫，但多數跑者起跑後身體漸漸發熱，便將身上的雨衣脫去，不過當時卻有一名男子在人群中「高調追愛」，這段畫面曝光後意外笑翻許多網友及在場跑者。

巧克力吐司搭料讓她對口味秒失望 但愛好者直說那是銷魂吃法

巧克力是不少人愛吃的甜點，更是抹醬吐司的熱門口味，然而一名女網友抱怨，早餐點了一份巧克力吐司，結果一口咬下瞬間失望，照片在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

吃到飽拿炒飯被朋友嫌浪費 內行反曝「這一區」最地雷

吃到飽餐廳食材多元豐富、份量十足，是不少人的聚餐首選，而哪些食物能吃回本，一直是熱門的討論話題。近日一名網友表示，每次去吃到飽餐廳都必拿「炒飯」，然而此行為卻令周遭朋友不解，這讓他不禁好奇「有人會到吃到飽餐廳拿炒飯嗎」，貼文掀起眾人熱議。

老闆要「卡哩卡哩」他買回慘遭開除 內行秒懂揭「真相」

每個行業都會有專業術語，一般人可能無法理解而鬧出笑話。日前一名男子陪同貨運老闆送貨，途中對方請他去買「卡哩卡哩」，於是他買了餅乾回來，結果老闆當場發飆，最終淪落開除下場，此文一出，內行人秒懂老闆原意，並揭曉卡哩卡哩的真實身分。

湯圓配清水很奇怪？老饕揭「判斷關鍵」：好吃又不甜

明（21）日就是冬至，來上一碗熱騰騰的湯圓，已成為重要的傳統習俗，各大廠商也紛紛推出特色口味，來滿足民眾的味蕾。對此，有網友好奇「大家吃湯圓都加什麼」，貼文曝光掀起鄉民熱烈討論。

一個人吃熱炒怎麼點？網推「這3道」 加碼曝測店家實力菜色

熱炒店是不少人與朋友聚餐的首選，大火快炒的下飯佳餚配上爽口飲料，可謂十分滿足。對此，有網友好奇「一個人吃熱炒該怎麼點」，問題曝光掀起一陣熱議，其中「炒飯」、「鳳梨蝦球」、「鹹蛋苦瓜」被最多人點名。

宵夜點「鹹豆漿」同事嫌棄像「餿水」 網反擊：根本人間極品

每個人的口味不同，對於食物的偏好也不一樣。近日有網友宵夜點了一碗鹹豆漿，結果遭同事嫌棄像「餿水」，氣得他反擊「拜託，鹹豆漿根本美味」，並PO文詢問「你們也愛鹹豆漿嗎」，貼文曝光掀起一陣譁然。

流口水！南部辦桌一桌8000 菜單曝光網喊：吃過都難忘

相信大家都有吃過辦桌的經驗，其中「流水席」的澎湃佳餚總讓人感到驚艷，近日一名女網友分享南部流水席的菜單，包含海鮮、肉類、水果、甜點共12道菜色，價格只要8000元，不少人看完直呼「南部辦桌就是霸氣！」

比九層塔更搭鹹酥雞的配料？他推「1蔬菜」：完美中和油膩感

鹽酥雞可說是國民小吃，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋的香氣令人食指大動，日前有網友指出，比九層塔更搭鹹酥雞的配料是「洋蔥」，並列出其致勝優點，貼文曝光掀起鄉民熱議。

掃地機器人「逃家」逛大街不忘本分 網笑翻：掃全台超佛心

打掃的工作就交給掃地機器人了！許多人家裡都會購入掃地機器人，讓清掃環境的工作變得輕鬆又簡單。不過，日前有一名網友在路上意外發現掃地機器人「翹家」了，同時還不忘打掃街道的工作，讓他看了趕緊拿出手機拍下這段奇妙的畫面，許多網友看了也忍不住笑意，紛紛留言「掃全台，超佛心！」

就愛鹹湯圓！網推「搭2料」美味再升級 反派作嘔：邪魔歪道

說到冬天必吃美食，怎麼可以忘記湯圓呢？除了一般配上紅豆湯來吃的甜湯圓之外，「鹹湯圓」也是許多台灣人的最愛。近日一名網友分享鹹湯圓加上2樣配料下去煮，根本超好吃，沒想到引來兩派意見。

眼鏡行之爭！傳統vs快取哪個更讚 網揭「這幾點」：它完勝

近年快速取貨的眼鏡行紛紛竄起，當天測完視力、驗完光，沒隔幾小時就能拿到貨，不過有網友發文指出，他還是更喜歡傳統眼鏡行那種專業度與人情味，貼文一出也引發熱烈討論。

熱門新聞

冬至湯圓這種口味沒人愛？ 網笑「整個冰櫃都給他們包了」

一家6口凌晨停車繳費「只差5元」 好心人給硬幣機器卻全吐回

知名冰店遭孩偷挖冰淇淋 母不認賠怒嗆：小孩子又不是故意！

他盼明年3月赴日賞櫻 網提「關鍵理由」勸退：別作夢了

小孩參加交換禮物卻變「清垃圾」大會？ 網友：真心換絕情

這是正常狀況嗎？ 他po熱水器發爐照「大片燒焦痕+藍色火焰」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。