怕老婆感冒！他跑馬拉松「超猛烈追愛」 網聽土味情話全笑翻

20日早上6點30分，2020台北馬拉松於市府前起跑，2萬8千名跑者不畏低溫挑戰「防疫」馬拉松。雖然北部地區連續降雨又低溫，但多數跑者起跑後身體漸漸發熱，便將身上的雨衣脫去，不過當時卻有一名男子在人群中「高調追愛」，這段畫面曝光後意外笑翻許多網友及在場跑者。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出當天台北馬拉松發生「最感人的一幕」。影片中，一名男子穿梭在諸多跑者中，向跑在前方人群中的老婆大聲呼喊，「妳在哪裡？只有14度，妳要不要穿雨衣？小心感冒啊！」同時還不忘對老婆真情告白，「沒有水的地方是沙漠！沒有妳的地方是寂寞！」一番土味情話讓在場跑者都笑了出來，紛紛笑回「沒有追到要回去罰跪喔！」

事後，有參加該場馬拉松的網友回憶當天的情況表示，由於起跑時雨下的比較大，所以多數人都穿雨衣，但稍晚雨勢緩和許多，或因起跑後身體漸漸發熱，多數跑者就把雨衣脫掉。

影片曝光後，許多網友都被這段綿綿細雨中「追愛」的過程給笑翻，有人就說「老婆覺得太難為情，就越跑越快了啦」、「熱情像把火」、「結果老婆裝作不認識，跑更快」、「老婆跑第一先回家躲了」、「後勁好強，笑死」。