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巧克力吐司搭料讓她對口味秒失望 但愛好者直說那是銷魂吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友點巧克力吐司，一口咬下瞬間失望，因為吐司的另一面被塗上奶油。圖擷自Dcard
女網友點巧克力吐司，一口咬下瞬間失望，因為吐司的另一面被塗上奶油。圖擷自Dcard

巧克力是不少人愛吃的甜點，更是抹醬吐司的熱門口味，然而一名女網友抱怨，早餐點了一份巧克力吐司，結果一口咬下瞬間失望，照片在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

原PO在「Dcard」以「被污染的巧克力吐司」為題發文，並表示身為一個熱愛巧克力的人，早餐點了一份巧克力吐司，原本滿心期待拆開享用，怎知張嘴咬下竟發現是一半奶油、一半巧克力，讓她失落地說「覺得心好痛」。

貼文一出，多數網友們認為雙重口味十分美味「看起來好好吃」、「我超愛吃草莓+奶油，尤其是混在一起的最棒」、「賺到了，最愛鹹甜鹹甜」、「南部很多都這樣，超推」、「吐司就是要半奶油半醬才好吃呀！」、「這樣吃絕配啊！國小時的最愛」、「吃一次就愛上」。

但也有人跟原PO一樣不能接受，「邪教無誤，今天忘記跟店家說不要奶油，看到差點瘋掉」、「快丟掉！邪魔歪道！」、「我也不喜歡加奶油的吐司，有一種怪味」、「一定要全部都巧克力啦！」、「我也是純巧克力派+1 ，而且一定要兩面都塗巧克力」。

巧克力 Dcard 早餐

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