吃到飽拿炒飯被朋友嫌浪費 內行反曝「這一區」最地雷

吃到飽餐廳食材多元豐富、份量十足，是不少人的聚餐首選，而哪些食物能吃回本，一直是熱門的討論話題。近日一名網友表示，每次去吃到飽餐廳都必拿「炒飯」，然而此行為卻令周遭朋友不解，這讓他不禁好奇「有人會到吃到飽餐廳拿炒飯嗎」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文提到，無論去哪家吃到飽餐廳，都十分喜歡拿炒飯，而且通常不只拿一次，不過朋友們都說「來吃到飽幹嘛拿炒飯」，原PO認為大飯店的炒飯粒粒分明、油香乾爽不會濕黏，因此吃起來特別美味，有人也喜歡到吃到飽餐廳拿炒飯嗎？

貼文一出，網友們留言回應，「完全不會考慮，覺得浪費錢」、「會想吃平常捨不得吃或很少吃到」、「你這種客人店家會很高興」、「吃兩口淺嚐，有些人無法一直吃肉類和海鮮，會很快膩反而吃不多，搭配澱粉蔬菜比較平衡」、「高級炒飯味道有差」、「我有一個朋友最喜歡去吃到飽，拿炒飯、炒麵跟Pizza」。

但也有人認為去吃到飽喝飲料最不划算，「那種拿可樂的也不知在想什麼」、「喝汽水的最奇怪」、「覺得喝飲料才不划算」。

此外，也有人直言隨著年紀增長，去吃到飽已經不求回本，拿自己愛吃的比較重要，「學生時代才想吃回本，長大都拿喜歡的」、「開心就好，出社會後去吃到飽真的不計較CP值」、「爽吃什麼就吃什麼，有年紀以後吃吃到飽才不是為了CP值，只是想一次吃到很多不同種類的東西」。