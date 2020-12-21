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老闆要「卡哩卡哩」他買回慘遭開除 內行秒懂揭「真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，貨運老闆要他買卡哩卡哩，沒想到買回來卻遭臭罵開除。圖擷自facebook
網友表示，貨運老闆要他買卡哩卡哩，沒想到買回來卻遭臭罵開除。圖擷自facebook

每個行業都會有專業術語，一般人可能無法理解而鬧出笑話。日前一名男子陪同貨運老闆送貨，途中對方請他去買「卡哩卡哩」，於是他買了餅乾回來，結果老闆當場發飆，最終淪落開除下場，此文一出，內行人秒懂老闆原意，並揭曉卡哩卡哩的真實身分。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文指出，今（21）日陪同貨運老闆送貨，在準備綑綁貨物時，對方突然要他去買「卡哩卡哩」，於是他直接買了一包餅乾回來，結果被老闆臭罵開除，尷尬情況讓原PO無奈「懂的人自然懂」。

文章上線後，內行人解釋卡哩卡哩有兩種意思，第一為棘輪扳手、另一個則是捆綁帶（台語俗稱布猴），「人家要活動板手你拿食物」、「老闆叫你買的是工具不是餅乾」、「貨運的卡哩卡哩應是捆綁帶，機工維修的卡哩卡哩則是棘輪扳手」、「扳手或是捆綁帶」、「應該說布猴就會懂」。

此外，有不少人跟原PO一樣，初次了解卡哩卡哩的意思，「長知識了！沒看留言真的覺得就是餅乾呀！」、「板主你不孤單，我也是現在才知道」、「吸收新知識了」、「我第一個想到也是餅乾，原來有別的意思啊！」

捆綁帶。圖／ingimage
捆綁帶。圖／ingimage

棘輪扳手。圖／ingimage
棘輪扳手。圖／ingimage

爆怨公社

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