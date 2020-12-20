湯圓配清水很奇怪？老饕揭「判斷關鍵」：好吃又不甜

明（21）日就是冬至，來上一碗熱騰騰的湯圓，已成為重要的傳統習俗，各大廠商也紛紛推出特色口味，來滿足民眾的味蕾。對此，有網友好奇「大家吃湯圓都配什麼」，貼文曝光掀起鄉民熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，第一次跟男友吃湯圓，用清水煮完湯圓後，直接一起盛起來吃，結果被說很奇怪，男友說這樣沒味道，他們家都配八寶粥或紅豆湯，原PO提到，「問了其他朋友也沒人吃湯圓配清水的，生活了26年才知道原來家裡的吃法很特別，想知道大家都怎麼吃湯圓呢？」

貼文一出，網友指出湯圓配甜湯的標準在於有沒有餡料，「有餡都直接吃或配清水，因為已經很甜了，沒餡料的紅白小湯圓才會配糖水或甜湯」、「清水+1，湯圓夠甜了還加甜湯要肥死我啊！」、「配湯圓水+1，跟餡料一起配著吃剛剛好」、「紅豆湯是配白湯圓的，你吃有包餡的再配紅豆湯會太甜，根本吃不下去」、「我們家也都直接配湯圓水，因為湯圓本身夠甜」。

此外，也有人推薦不同吃法，「包餡湯圓配清水或酒釀」、「我家只配酒釀蛋花湯或煮湯圓的水，因湯圓有包餡再配甜湯就太甜，看過別人配糖水、紅豆湯、花生湯、紅茶、綠茶等」、「我都用純喫紅茶，淡淡茶香和微甜很好吃」、「牛奶花生加水、加湯圓直接拿去微波」、「湯圓加熱牛奶也很對味」。