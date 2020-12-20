宵夜點「鹹豆漿」同事嫌棄像「餿水」 網反擊：根本人間極品

每個人的口味不同，對於食物的偏好也不一樣。近日有網友宵夜點了一碗鹹豆漿，結果遭同事嫌棄像「餿水」，氣得他反擊「拜託，鹹豆漿根本美味」，並PO文詢問「你們也愛鹹豆漿嗎」，貼文曝光掀起一陣熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文提到，宵夜和同事一起去豆漿店用餐，對方看他桌上有碗湯品便詢問是什麼，他表示這是鹹豆漿，沒想到話剛說完同事竟說「看起來就是餿水，這只有你愛吃吧」，此話一出，原PO無言直呼「鹹豆漿根本美味，喝過一次就回不去了」。

文章上線後，喜歡鹹豆漿的網友分享美味秘訣，「愛鹹豆漿的人，都是懂吃的」、「超愛！加辣加菜脯」、「美味+1，辣油加肉鬆，好吃到升天」、「鹹豆漿加辣，醋只加三分之一，你喝過就知道，那種美味」、「簡直是人間美味，還要加蛋加辣」、「冬天都一定要來一碗！然後辣椒加好加滿，味道會更棒」、「人間極品，而且還要加辣」。

但也有人表示，「吃過一次，直接打槍」、「鹹豆漿的口感讓人不敢恭維」、「曾看別人吃一次，後來買了一碗，發現不太能接受」、「我不行，身邊朋友也無法駕馭」。