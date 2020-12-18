比九層塔更搭鹹酥雞的配料？他推「1蔬菜」：完美中和油膩感

鹽酥雞可說是國民小吃，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋的香氣令人食指大動，日前有網友指出，比九層塔更搭鹹酥雞的配料是「洋蔥」，並列出其致勝優點，貼文曝光掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文表示，「我認為鹹酥雞有放九層塔是加分，但最搭鹹酥雞的配料其實是洋蔥，其微微的嗆味巧妙中和鹹酥雞的油膩，根本神來一筆，就像吃香腸配蒜頭一樣，吃鹹酥雞我只服有加洋蔥的店家」。

貼文一出，網友留言回應，「大蒜、洋蔥、九層塔都加，生洋蔥受熱會帶甜超好吃」、「會辣的洋蔥真的搭」、「加洋蔥真的不錯，我也愛」、「我吃過檸檬切碎的，灑一點點糖提味，超好吃」、「沒有九層塔就別說自己是鹹酥雞」。

另外有不少人喜歡「蒜頭」放入鹹酥雞中，「配炸過的蒜頭才對味」、「蒜頭才是」、「炸蒜頭+1」「蒜頭+九層塔+椒鹽」。