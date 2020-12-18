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掃地機器人「逃家」逛大街不忘本分 網笑翻：掃全台超佛心

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友拍下掃地機器人「逃家」的畫面，影片在短短1天內爆紅。圖擷自新·路上觀察學院
一位網友拍下掃地機器人「逃家」的畫面，影片在短短1天內爆紅。圖擷自新·路上觀察學院

打掃的工作就交給掃地機器人了！許多人家裡都會購入掃地機器人，讓清掃環境的工作變得輕鬆又簡單。不過，日前有一名網友在路上意外發現掃地機器人「逃家」了，同時還不忘打掃街道的工作，讓他看了趕緊拿出手機拍下這段奇妙的畫面，許多網友看了也忍不住笑意，紛紛留言「掃全台，超佛心！」

原PO在臉書社團「新‧路上觀察學院」發文大呼「誰家的門沒關好！」並附上一段影片，影片中一台白色圓形造型的掃地機器人在大馬路上閒晃，還不忘「盡責」清掃環境，讓原PO看了趕緊拿出手機紀錄下這讓人好笑又傻眼的畫面。

掃地機器人「逃家」逛大街的畫面在網上爆紅，近萬名網友看了也忍不住大笑，紛紛留言直呼，「遇到野生的掃除機器人，可能要帶去掃晶片」、「別擋路，要上交流道了」、「有中途能先安置嗎？」、「有好心人可以給他罐罐跟乾淨的水嗎？」、「清潔隊：新來的，認真一點啦」、「掃全台，超佛心！」、「機器人：今天的工作量好大...」。

不過，原PO並未在影片中透露是在哪裡發現這台逃家的掃地機器人，它的主人回到家若是發現不見了，想必會非常傷腦筋。

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