就愛鹹湯圓！網推「搭2料」美味再升級 反派作嘔：邪魔歪道

說到冬天必吃美食，怎麼可以忘記湯圓呢？除了一般配上紅豆湯來吃的甜湯圓之外，「鹹湯圓」也是許多台灣人的最愛。近日一名網友分享鹹湯圓加上2樣配料下去煮，根本超好吃，沒想到引來兩派意見。

一名網友今（17）日在PTT發文指出，鹹湯圓只有在冬季的時候才會賣，裡面包的內餡跟餛飩類似，卻比餛飩好吃不少，尤其是湯頭用油蔥酥下去煮，再加上茼蒿，「天啊真是好吃！」他也說，一開始以為是鼻涕，沒想到一吃一鳴驚人，不知道有沒有網友有相關看法。

對此，留言也釣出許多喜愛鹹湯圓的食客，「一定要加當歐（茼蒿）一起煮」、「還要加魷魚干」、「客家鹹湯圓，蝦米爆香加韭菜香菇那些的，超好吃」、「蝦米、香菇、紅蔥頭爆香當湯頭，配茼蒿最後灑上白胡椒粉，歐！我在國外最懷念的食物之一」、「冬天來一碗鹹肉湯圓，吃完再點一碗甜湯圓Ending，爽」。

不過也有另一派網友直呼無法接受，「嘔嘔嘔嘔，湯圓94要甜的才4王道」、「只有甜的才是湯圓」、「鹹湯圓邪魔歪道的東西」；而這些說法立刻引來其他網友反駁，「甜酒釀才是最噁的」。