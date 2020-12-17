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眼鏡行之爭！傳統vs快取哪個更讚 網揭「這幾點」：它完勝

聯合新聞網 / 綜合報導
到底傳統還是快取眼鏡行更好？近日引發網友討論。示意圖。圖／亞大醫院提供
到底傳統還是快取眼鏡行更好？近日引發網友討論。示意圖。圖／亞大醫院提供

近年快速取貨的眼鏡行紛紛竄起，當天測完視力、驗完光，沒隔幾小時就能拿到貨，不過有網友發文指出，他還是更喜歡傳統眼鏡行那種專業度與人情味，貼文一出也引發熱烈討論。

一名網友日前在PTT發文指出，感覺現在的眼鏡行很飽和，自己從小到大都是光顧社區的傳統眼鏡行，因為他比較在乎配鏡品質、人員專業度。他也說，記得以前國中去配的時候，店員還關心他，要他照顧好眼睛。他強調，比起百貨公司內的快速配鏡，他還是喜歡傳統的，「店員就像家裡叔伯阿姨從小看我到大一樣」，同時他也好奇網友們更傾向哪種方式。

底下網友大多支持傳統眼鏡行，表示專業度完勝，鏡框品質也比較好，「近視老花，需要專業度當然是去傳統眼鏡行」、「快速配的配出來都很糟，不會再去」、「有工匠精神的那種很仔細」；還有網友笑稱自己去的傳統眼鏡行，店員也會要他顧眼睛，「是同一人嗎XD？」

不過也有少數網友認為快速眼鏡也不差，「去過價格透明、提供免費飲料跟蛋糕，聽說後來還有免費理髮的，重點是品質也很好」、「白痴才去傳統眼鏡行配，去有開發票的才有保障」；也有網友稱帶著驗光數據同時找傳統眼鏡行跟快速眼鏡，「前者貴好幾倍 但反而後者比較清晰，真的是要看技術」。

還有另一派人認為各有優缺，「傳統眼鏡行是比較專業，但鏡框通常都好老氣」、「工作用的會去傳統的配，平常低配就去快速取的」。

PTT 視力 近視 老花

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