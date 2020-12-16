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女開刀叫外送忘記打樓層 外送員霸氣回3個字讓她超暖心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友因為開刀在家休養，她叫外送卻忘了打樓層，外送員得知後霸氣的叫她不要動，然後親自將餐點送上樓。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名女網友因為開刀在家休養，她叫外送卻忘了打樓層，外送員得知後霸氣的叫她不要動，然後親自將餐點送上樓。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

外送服務方便，大大改變了民眾的飲食習慣，也讓一些不方便出門的人享受其便利性。一名女網友因為開刀後在家休養，為了填飽肚子於是叫了外送，外送員抵達後得知狀況，霸氣的叫她不要下樓，讓女網友感到暖心又感動。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」寫道因為左腳開刀在家療傷，也因為行動不方便被辦法出門上下樓買吃的，於是就叫了外送服務。不過因為她不熟悉APP操作，忘了將樓層打上去，等到外送員到達時來不及下樓取餐。

她說明原因之後，外送員竟然霸氣地叫她「不要動」，接著自己爬上5樓舊公寓，將餐點交到原PO手上，這樣貼心的服務讓她相當感動，直呼自己遇到天使又霸氣的外送員。原PO也希望對方如果有看到貼文能夠留言，讓她再次來道謝。

許多網友看了也大讚這名外送員很體貼，「也太暖了」、「剛好遇到懂得憐香惜玉的男外送員」、「看著身形一定是人帥又善良」、「好感動…像是天使般降臨的外送員」、「體貼的男人最帥了」；不過也有人搞笑歪樓地說「肯定是因為妳是女生」、「男的訂餐，結局一定不一樣」、「電話中是女生，然後開門如果是男生…」、「要是男的我看他還會不會這樣做」。

還有其他人分享自己遇到過的暖心外送員，「其實有些外送員真的人很好，我目前還沒遇過壞的」、「我覺得熊貓的素質越來越好欸，到目前為止我遇到的都很親切」、「熊貓很多暖男」、「我遇過的熊貓外送員都不錯，送餐來還跟我說上班辛苦了，還有不收零頭的好好笑」。

爆廢公社 外送員

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